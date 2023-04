Lancia Pu+RA, la vettura che rappresenta la strategia del marchio italiano per i prossimi 10 anni

Lancia continua il suo cammino verso il futuro del marchio presentando Pu+Ra, un concept che contiene tutti gli elementi che verranno introdotti nei prossimi modelli della casa italiana

Lancia svela oggi la Pu+Ra HPE, la strategia del brand per i prossimi dieci anni che segna l’ingresso nell’epoca della mobilità elettrica e incarna la filosofia Lancia riguardo l’auto del futuro. “A cominciare dalla nuova Ypsilon, le nostre vetture future saranno ispirate alla Lancia Pu+Ra HPE” afferma Luca Napolitano, CEO di Lancia. Quest’auto completamente elettrica promette un’autonomia di oltre 700 km, tempi di ricarica di circa 10 minuti e un consumo energetico inferiore a 10 kWh per 100 km. La Pu+Ra HPE è inoltre la prima vettura che trae ispirazione dal design d’interni grazie alla partnership con Cassina, leader nel settore dell’arredamento di lusso, offrendo un’esperienza di “home feeling” all’italiana.

La Lancia Pu+Ra HPE è equipaggiata con l’innovativa interfaccia virtuale S.A.L.A, che sarà introdotta anche sulla nuova Ypsilon. Grazie a S.A.L.A, Lancia diventa il primo marchio Stellantis ad adottare le tecnologie Chamaleon e TAPE (Tailored Predictive Experience), che integrano le funzioni audio, climatizzazione e illuminazione, permettendo di personalizzare l’ambiente interno della vettura tramite un pulsante o comandi vocali.

Il design degli esterni

La Lancia Pu+Ra HPE rappresenta l’evoluzione del precedente modello Pu+Ra Zero, incorporando le caratteristiche previste nella scultura tridimensionale presentata lo scorso novembre. Il nuovo concept di Lancia esprime appieno il linguaggio di design innovativo del marchio, puro e radicale, dove i volumi delle auto emergono dall’intersezione di forme iconiche come il cerchio e il

triangolo, arricchiti da dettagli eclettici. Il concept Lancia riflette un design italiano senza tempo, sostenibile e rivoluzionario, che va oltre il tradizionale linguaggio automobilistico.

La Pu+Ra HPE si caratterizza come una vettura ad alte prestazioni elettriche (High Performance Electric), ecologica, emozionante e avanzata. Il nome HPE richiama la sigla usata per la prima volta negli anni ’70 per la Lancia Beta, sinonimo di sportività e praticità. Il colore “Progressive Green” simboleggia il futuro del marchio e la sostenibilità, con un tono verde-blu e sfumature dorate ispirate alla storica Lancia Flaminia Azzurro Vincennes.

Il design fluido della vettura, con linee laterali che richiamano l’Aurelia e la Flaminia, esprime il dialogo tra passato e futuro. Il nuovo logo Lancia, che rielabora elementi storici del marchio,

sottolinea l’innovazione, l’eccellenza, l’italianità e l’eclettismo. La parte posteriore riprende gli iconici fanali rotondi della Lancia Stratos, con la nuova scritta Lancia tra di essi.

Il frontale è una rivisitazione della calandra storica di Lancia, con tre raggi di luce che la rendono inconfondibile, e la nuova scritta Lancia ispirata al mondo della moda. L’innovativo tetto circolare offre una vista panoramica, richiamando elementi architettonici tipici del nuovo design Lancia. Il lunotto posteriore si rifà alla Lancia Beta HPE degli anni ’70 con linee orizzontali avvolgenti, mentre l’ampia vetratura enfatizza la luce naturale e il concetto di “home feeling”.

Il rapporto con Cassina

La collaborazione tra Lancia e Cassina, due pilastri del Made in Italy nei rispettivi settori, prosegue con rinnovato impegno verso la sostenibilità e il benessere a bordo delle vetture. Cassina, con

quasi un secolo di esperienza in innovazione e ricerca, porta la propria maestria nel settore automobilistico, condividendo con Lancia valori quali italianità, innovazione, tradizione e rispetto

per l’ambiente.

In questo contesto, il design italiano si fonde con quello automobilistico, creando una sinergia culturale inedita che trae ispirazione dagli elementi d’arredo tipici della casa e li applica al concept Lancia, dando vita a spazi che richiamano l’ambiente domestico.

La collaborazione tra i due marchi si basa sulla “The Cassina Perspective”, una visione aziendale che unisce prodotti innovativi e icone del design moderno per creare ambienti accoglienti ed

eclettici, seguendo un’esclusiva filosofia progettuale. La Lancia Pu+Ra HPE incorpora elementi di arredo che definiscono l’anima della casa: la centralità degli imbottiti nella zona living, un tavolino multifunzionale e il calore del tappeto, che evoca un’atmosfera domestica grazie all’armonia di colori e materiali.

Gli interni: come a casa propria

Gli interni della Lancia Pu+Ra HPE riflettono appieno il nuovo linguaggio di design puro e radicale del marchio, grazie all’adozione di forme semplici ed iconiche che si discostano dal tipico stile automobilistico. Il concept ricrea uno spazio eclettico ispirato all’interior design, all’atmosfera delle case moderne e all’architettura fluida, con grande attenzione ai dettagli e alle forme pure.

Il design dell’arredamento italiano si manifesta nel tappeto rotondo e nei sedili anteriori, ispirati alle poltrone Maralunga di Vico Magistretti per Cassina. Le due poltrone singole e indipendenti presentano proporzioni uniche e un marcato contrasto cromatico. Le forme geometriche pure si ritrovano nei tavolini rotondi, nella consolle centrale e nella plancia, caratterizzata da un unico elemento circolare in vetro attraversato da tagli netti.

L’ampia vetratura inonda l’abitacolo di luce naturale, creando un ambiente accogliente e vivibile, simile a quello di una casa ospitale. Le veneziane richiamano l’iconica Lancia Beta HPE e il mondo dell’architettura, proiettando luci e ombre all’interno dell’abitacolo. Nella parte centrale, diventano un elemento tecnologico luminoso che interagisce con il sistema S.A.L.A. e le sue funzioni.

Il mondo della sostenibilità

La sostenibilità con stile, o “Sustylenability”, è il principio guida dietro Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto elettrico del marchio per i prossimi 10 anni. Gli interni eleganti e sostenibili della vettura, sviluppati in collaborazione con eccellenze del Made in Italy, sono realizzati con materiali eco-sostenibili per il 70% delle superfici a contatto. Quattro valori guidano il marchio verso la sostenibilità: reinterpretazione della tradizione, italianità, eclettismo e home feeling.

La reinterpretazione della tradizione si traduce nell’uso di materiali innovativi, riciclati e riciclabili, come il velluto color ocra con certificazione GreenGuard® dei sedili, sviluppato in collaborazione con Cassina. L’italianità si esprime attraverso l’uso di materiali simbolo dell’eccellenza italiana, come MARM \ MORE, un materiale innovativo composto fino al 50% da scarti di polvere di marmo e tessuto riciclato, realizzato da Limonta e FILI PARI.

L’eclettismo si ritrova nel tavolino realizzato in M49 BioAcetate Renew™ Mazzucchelli, acetato di cellulosa, ampiamente utilizzato nel mondo della moda. Il home feeling degli interni si basa sull’ispirazione dalle abitazioni italiane per creare un’atmosfera avvolgente e accogliente. Il ripiano posteriore della vettura è realizzato con legno intarsiato “upcycled” in collaborazione con Tabu, mentre il tappeto di lana naturale fatto a mano e realizzato senza sprechi, aggiunge calore agli interni. La parte posteriore della vettura e la zona inferiore degli interni sono rivestite in nabuk vellutato prodotto in Italia da una filiera certificata e privo di concia al cromo, fornito da Poltrona Frau.

Elettrificazione

In linea con la strategia di elettrificazione di Stellantis, il Rinascimento di Lancia prevede il lancio della Nuova Ypsilon nel 2024 in versione ibrida ed elettrica, mentre dal 2026 saranno introdotte

esclusivamente auto 100% elettriche. A partire dal 2028, con l’esordio della nuova Delta, Lancia venderà soltanto modelli elettrici.

Il concept Lancia Pu+Ra HPE, funzionante e guidabile, è il manifesto elettrico che incarna la visione del marchio per il prossimo decennio, puntando su autonomia, tempi di ricarica e efficienza per competere al vertice del mercato. Lancia ha sempre prodotto modelli rivoluzionari in tre categorie principali: citycar, ammiraglie e berline compatte. Questa tendenza continuerà nel futuro, con nuove Lancia che offriranno il meglio nei tre segmenti, sfruttando le piattaforme vincenti di Stellantis. Le nuove vetture Lancia, compatte, agili e piacevoli da guidare, conquisteranno la clientela europea in cerca di eleganza senza tempo, italianità, innovazione e un’esperienza a bordo confortevole e piacevole.

Basato sui moduli tecnologici della nuova Ypsilon (motore, batteria, sospensioni, freni, ecc.), il concept Lancia Pu+Ra HPE fornisce una visione delle future vetture in termini di autonomia (oltre

700 km), tempo di ricarica (poco più di 10 minuti), consumo energetico (sotto i 10 kWh/100 km) e una serie di caratteristiche aerodinamiche, tra cui tetto ribassato, specchietti retrovisori esterni

digitali sottili, ruote aerodinamiche e tre piastre di protezione anteriori aerodinamiche.