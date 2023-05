Lynk & Co 08: debutta il nuovo SUV con 245 km di autonomia in modalità EV

La nuova Lynk & Co 08 potrebbe arrivare l'anno prossimo in Europa con il suo gruppo propulsore ibrido plug-in da 544 CV e 900 Nm. Offre un'autonomia complessiva di 1400 km.

Lynk & Co si sta preparando al lancio commerciale del suo nuovo SUV ibrido plug-in Lynk & Co 08. Abbiamo di fronte un veicolo dotato della tecnologia più avanzata proposta dalla casa automobilistica cinese di Geely in termini di connettività, sicurezza, automazione e propulsione.

Come anticipato poco fa, si tratta di un veicolo ibrido plug-in. Alla base troviamo la piattaforma CMA, utilizzata anche per la Volvo XC60. Il modello concettuale Lynk & Co The Next Day Concept è stato preso come fonte di ispirazione per dare vita a questo nuovo SUV di medie dimensioni. In particolare, i gruppi ottici anteriori e posteriori e la calandra riprendono proprio il concept.

L’abitacolo della nuova 08 offre un’atmosfera digitale e connessa. Troviamo un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici e un display touch da 15.4 pollici riservato al sistema di infotainment. C’è anche un enorme display head-up con realtà aumentata.

Produce ben 544 CV di potenza

Trattandosi di un veicolo elettrificato, abbiamo un motore turbo benzina da 1.5 litri abbinato a due propulsori elettrici per una potenza complessiva di 544 CV e una coppia massima di 900 Nm. Accanto troviamo il cambio DHT Pro a 3 marce.

La nuova Lynk & Co 08 impiega soli 5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e dispone anche della trazione integrale. La batteria NMC (nichel, cobalto e manganese) da 39,6 kWh permette di percorrere ben 245 km in modalità 100% elettrica secondo il ciclo CLTC cinese. L’autonomia complessiva è invece di 1400 km.

Il lancio commerciale della nuova 08 avverrà quest’anno in Cina, con gli ordini che saranno aperti a breve e con le prime unità disponibili verso la fine del 2023. Infine, è previsto l’arrivo in Europa nel corso del prossimo anno.