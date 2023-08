Maserati MCXtrema: il Tridente ritorna nel segmento delle auto da corsa

La nuova Maserati MCXtrema rappresenta il ritorno della storica casa automobilistica modenese nel segmento delle auto da corsa dopo la MC12. Si basa sulla recente MC20 e dispone di un motore da ben 740 CV di potenza.

Il 18 agosto, durante l’evento The Quail – tenutosi nella prestigiosa penisola di Monterey in occasione della Monterey Car Week 2023, Maserati ha svelato al mondo la sua più recente ed audace creatura: la Maserati MCXtrema.

Questo gioiello ingegneristico e stilistico, non omologato per l’uso stradale, promette di sviluppare ben 740 CV di potenza massima. La sua estetica, al tempo stesso armoniosa e audace, rappresenta una fusione di design e performance d’eccezione.

Saranno costruiti solo 62 esemplari

Il nuovo bolide è l’essenza stessa del Tridente: un veicolo prodotto in soli 62 esemplari, mirato a una clientela d’élite che non si accontenta e che ricerca esclusività, lusso italiano e un’esperienza di guida senza compromessi.

La nuova MCXtrema non è soltanto un’auto, ma un prodotto pensato per coloro che vedono oltre, per gli autentici collezionisti e per gli affezionati del brand di Stellantis, desiderosi di arricchire la propria collezione con un mezzo destinato a far raggiungere vere emozioni sui tracciati più esigenti.

Dietro alla Maserati MCXtrema c’è la maestria e la collaborazione tra il Centro Stile e il team d’ingegneri di Maserati. L’obiettivo? Far rivivere la leggenda della MC12 nel panorama delle competizioni e delineare il futuro racing del produttore modenese.

A concludere, Davide Grasso – CEO di Maserati – ha espresso con chiarezza la visione del brand: “Maserati MCXtrema è stata creata con l’obiettivo di offrire un prodotto incredibilmente esclusivo e capace di definire un nuovo paradigma per le nostre vetture da pista. Il progetto è dedicato a una clientela selezionata e particolarmente attenta a dettagli distintivi, che spaziano dal design più ricercato e innovativo alle prestazioni eccezionali. MCXtrema incarna lo spirito sportivo tipico del DNA Maserati, una dichiarazione di un nuovo corso per il nostro brand, dedito a una manifattura superlativa e capace di distinguersi nel panorama mondiale della produzione motoristica di lusso dalle performance esagerate”.