Maserati Tridente: il brand lancia il suo primo programma di membership

Maserati ha annunciato nelle scorse ore il suo primo programma di membership con il nome di Maserati Tridente, che permette di accedere a diverse esperienze in base al livello scelto fra Blu, Platinum e Diamond.

Maserati ha svelato il suo primo programma di membership: il Maserati Tridente. Questa piattaforma esclusiva è un biglietto d’ingresso ad un universo ricco di esperienze irripetibili e privilegi personalizzati, dedicato a un pubblico di aficionados, clienti fedeli e orgogliosi proprietari di auto di lusso.

Tridente rappresenta un’iniziativa di fidelizzazione del marchio di Stellantis, che riesce a mescolare il suo patrimonio ricco e secolare con la più recente tecnologia digitale. I cinque pilastri che reggono questa esclusiva piattaforma (narrazione editoriale, esclusive Maserati, incontri culturali, esperienze di guida selezionate ed eventi internazionali) apre un varco senza precedenti verso l’universo del prestigioso marchio italiano. Il requisito per aderire a questo club d’élite? Un’autentica passione per Maserati.

Sono disponibili tre livelli

Maserati Tridente si articola in tre distinte classi di membership, ciascuna correlata a un diverso livello di lealtà verso il brand. Blu è dedicato a tutti gli appassionati al settore automobilistico. Platinum è un club esclusivo per i clienti Maserati, compresi coloro che possiedono una GranTurismo, una MC20 o una MC20 Cielo. Infine, Diamond – il livello più sofisticato – è riservato ai proprietari di Project24, la supersportiva in edizione limitata, o ai collezionisti della Maserati GT2.

I membri Blu del Maserati Tridente possono accedere a contenuti editoriali esclusivi e ad anteprime di collezioni speciali di merchandising. I membri Platinum, invece, possono immergersi in tour privati dello storico stabilimento di Modena, ricevere accessori originali personalizzati, partecipare a selezionati eventi culturali locali, scoprire diari di viaggio su percorsi panoramici unici e ricevere in anteprima dettagli sulle nuove collezioni di auto in edizione limitata.

Per i membri Diamond, l’esclusività raggiunge un nuovo livello attraverso consulenze private Fuoriserie con il capo designer Klaus Busse e l’accesso a rinomati eventi sportivi internazionali come l’E-Prix di Formula E e la Monterey Car Week.

Tridente è disponibile anche in Italia

Già ora, l’app Tridente è disponibile per il download sull’App Store per i dispositivi iOS e sul Google Play Store per Android in Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Austria, Francia, Belgio, Olanda, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud.

Dopo il debutto in Italia e in Cina, la casa automobilistica modenese ha annunciato che il suo programma di membership approderà in Nord America nel corso della seconda metà del 2023 mentre nel resto d’Europa e in Asia il debutto è previsto per il 2024.

Con Maserati Tridente, il costruttore italiano prosegue la sua espansione a livello globale, promettendo un’esperienza di appartenenza come nessun’altro programma proposto fino ad ora.