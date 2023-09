Mazda 2 Hybrid 2024: allestimenti, prestazioni e consumi

Mazda ha presentato nelle scorse ore il nuovo restyling della Mazda 2 Hybrid con diverse novità interessanti, e per differenziarla ulteriormente dalla gemella Toyota Yaris.

Mazda ha svelato al mondo il nuovo restyling della Mazda 2 Hybrid. Questo recente intervento estetico e tecnologico mira ad offrire alcune differenze estetiche rispetto alla gemella Toyota Yaris.

Sotto la supervisione dello European Design Studio del costruttore nipponico, il modello – pur mantenendo numerosi elementi della Yaris (come portiere, parafanghi, luci, cofano e tetto) – si distingue ora con un paraurti anteriore esclusivo e un portellone posteriore distintivo. Il design esterno ora sfoggia una nuova griglia e delle prese d’aria che rispecchiano inequivocabilmente l’essenza di Mazda.

All’interno, la Mazda 2 Hybrid 2024 beneficia degli stessi aggiornamenti presenti sul restyling della Yaris 2023. Questo significa che la compatta giapponese è equipaggiata con un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici, un display head-up e un sistema di infotainment con display touch da 10.5 pollici, inclusi di serie nella versione top di gamma Homura Plus, che presenta anche un tetto panoramico e un climatizzatore bizona.

Cinque allestimenti disponibili

Gli allestimenti disponibili sono diversi: la versione base Prime-line presenta un infotainment con schermo da 9 pollici, ma per un impianto audio con quattro altoparlanti occorre optare per la Center-line. Chi desidera i cerchi in lega da 16” dovrà scegliere l’Exclusive-line mentre le versioni di punta Homura e Homura Plus vantano cerchi da 17” e fari con tecnologia Full LED.

Arrivando alle motorizzazioni, la nuova Mazda 2 Hybrid non ha lo stesso sistema ibrido della Toyota Yaris restyling. Ciò si traduce in una potenza di 1146 CV di potenza e 169 Nm di coppia massima, proveniente da un tre cilindri da 1.5 litri abbinato a un propulsore elettrico.

Tale combinazione, assieme a una batteria agli ioni di litio, permette frequenti percorsi in modalità 100% elettrica (soprattutto in città), con un consumo di carburante nel ciclo WLTP di 3,8-4 litri/100km ed emissioni di CO2 comprese tra 87 e 97 g/km. Le prestazioni sono invariate: da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e una velocità massima di 175 km/h. Purtroppo, Mazda non ha ancora svelato il prezzo del nuovo restyling, ma non sorprenderebbe un lieve aumento rispetto al predecessore.