Mazda2 si aggiorna: tutte le novità del MY2023

Nuovo design dell'anteriore, due nuove colorazioni e anche due versioni speciali chiamate Homura e Homura Aka

Il 2023 porta una ventata di novità anche nel listino della “vecchia” Mazda2, il modello originale e non l’ultimo che è sostanzialmente un rebranding della Toyota Yaris Hybrid di ultima generazione. La piccola ammiraglia della Casa giapponese ottiene un nuovo design all’anteriore, due nuove tinte per la carrozzeria (Aero Grey e Air Stream Blue), una nuova struttura per gli interni e due versioni speciali denominate Homura e Homura Aka.

Per quanto riguarda l’estetica, la nuova Mazda2 2023 ha ottenuto un nuovo design del paraurti anteriore, più sportivo, con fascia in tinta con la carrozzeria oppure nera e una calandra aggiornata che funge da elemento di distinzione per i vari allestimenti presenti in gamma: da quello di ingresso Centre Line a quello di vertice Exclusive Line. Anche la dotazione di serie è stata migliorata visto che ora sono disponibili già per il modello di base l’infotainment con display a colori da 8”, la connessione Apple CarPlay e Android Auto, i rivestimenti in pelle per volante e fari a LED completi di lavafari, i sedili riscaldabili, i sensori luci/pioggia, il clima automatico e, a richiesta, il pacchetto Convenience Pack comprensivo di sensori di parcheggio, monitoraggio degli angoli ciechi e Sistema intelligente di frenata in città (SCBS).

La versione Exclusive Line, invece, aggiunge alla dotazione della Centre Line e i vetri scuri, i cerchi in lega da 16”, la smart key, il volante riscaldabile, la videocamera posteriore e il Drive Assistance Pack con cruise control adattivo e fari Matrix LED. A queste si aggiungono le versioni speciali Homura e Homura Aka, entrambe caratterizzate per la griglia anteriore nera con dettagli rossi, diversi dettagli in nero lucido (tra cui il tettuccio sulla Homura Aka e i cerchi da 16” con inserti Machine) e degli interni in tessuto nero (misto pelle e tessuto sulla Homura Aka) con cuciture rosse a contrasto.

Invariata, invece, la gamma motori che può contare sul quattro cilindri Skyactiv-G da 1.5 Litri da 75 e 90 CV con tecnologia Mazda M Hybrid dai bassi consumi (4,7-4,8 L/100 km e 107-109 g/km di CO2) e dall’elevata efficienza su tutto l’arco di erogazione e in qualsiasi condizione di guida. Consegne previste da maggio con prezzi da 19.000 Euro per la 75 CV Centre Line fino ai 23.450 Euro per la Homura Aka dotata del motore da 90 CV.