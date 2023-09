Mercedes CLA Concept: piccolo assaggio di un nuovo segmento di EV entry-level

Al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023), Mercedes ha presentato ufficialmente la nuova Mercedes CLA Concept, che anticipa una nuova generazione di auto elettriche di fascia entry-level su base MMA.

Svelata in esclusiva al Salone di Monaco 2023 (o IAA Mobility 2023), la nuova Mercedes CLA Concept rappresenta la visione del futuro secondo il brand tedesco. Questa concept car all’avanguardia non è solo un assaggio di ciò che è in arrivo nella prossima generazione di auto della Stella a tre punte, ma anche una chiara indicazione della direzione che prenderà l’intera gamma dell’azienda nel contesto dell’era digitale ed elettrica.

Iniziamo con la piattaforma su cui è basata: la Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA). Questa è molto più di un semplice pianale: è una piattaforma versatile concepita per una gamma di quattro diverse tipi di carrozzeria.

Le nuove auto elettriche su base MMA proporranno oltre 750 km di autonomia

Costruita con una tecnologia elettrica di ultima generazione, la piattaforma si fregia di un’autonomia straordinaria che supera i 750 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Non sorprende che la MMA sia una pietra miliare nella missione del costruttore tedesco di aumentare la propria flotta elettrica.

Se la sicurezza è una delle preoccupazioni principali di molte persone, bisogna sapere che ogni veicolo MMA segue rigorosamente la filosofia “real life safety” di Mercedes. È una dimostrazione lampante di come il produttore tedesco continui a stabilire nuovi standard del settore, mantenendo alta la bandiera di una guida libera da incidenti.

A bordo c’è anche il nuovo MB.OS con l’MBUX Superscreen

Parlando del design, la CLA Concept è un tour de force di estetica e funzionalità. Il particolare design esterno si sposa perfettamente con prestazioni dinamiche. E non è tutto: l’abitacolo è un paradiso di comfort e spaziosità, progettato con un’attenzione scrupolosa all’esperienza del cliente nel nuovo mondo elettrico e digitale.

Ogni dettaglio è stato realizzato con precisione, fino al nuovo sistema operativo MB.OS. Questo alimenta un’interfaccia utente/esperienza utente rivoluzionaria, valorizzata dall’MBUX Superscreen. Quest’ultimo è un omaggio all’innovativo display della Vision EQXX e offre una grafica avanzata in tempo reale che immerge completamente il conducente nell’esperienza di guida.

Inoltre, la Mercedes CLA Concept è un manifesto di sostenibilità. Dai materiali a basso impatto di CO2 come acciaio e alluminio, ai rivestimenti interni in pelle trattata in modo sostenibile e finiture in carta, ogni aspetto è stato progettato pensando al benessere del pianeta.

L’ultima questa concept car della Stella di Stoccarda non è solo una vetrina tecnologica, ma anche la realizzazione tangibile di un’aspirazione, rivolta a un segmento di mercato globale che è sia giovane che dinamico.

Le dichiarazioni di Ola Källenius

Ola Källenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz Group AG, ha detto: “Il Concept CLA Class è il precursore di un segmento completamente nuovo di veicoli entry-level completamente elettrici di Mercedes-Benz. La gamma comprenderà un totale di quattro nuovi modelli – una coupé a quattro porte, una shooting brake e due straordinari SUV – ciascuno con una sostanza di prodotto significativamente elevata. Questa nuova famiglia di modelli si rivolge ad una generazione di clienti che ricercano l’inconfondibile feeling Mercedes-Benz, con più funzioni, un comfort e una sicurezza ancora maggiori e la tecnologia più avanzata. Inoltre, si orientano verso una scelta sostenibile che sia un po’ più elevata di tutte le altre. Questa hypermiler è la ‘one-litre car’ dell’era elettrica, con un’autonomia di oltre 750 chilometri (466 miglia) nel WLTP e un consumo energetico di soli 12 kWh/100 km. Basata sulla piattaforma MMA, offre una panoramica della prima famiglia completa di auto elettriche Mercedes-Benz sviluppata da zero per mettere in strada la nostra Ambition 2039, con la quale puntiamo a raggiungere la neutralità netta delle emissioni di anidride carbonica lungo l’intera catena del valore nella nostra flotta di veicoli nuovi nel 2039”.