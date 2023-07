Mercedes Classe V 2024: debutta il nuovo restyling del van tedesco

Il Mercedes Classe V si rinnova con l'arrivo del nuovo restyling. Gli aggiornamenti riguardano anche la EQV con motore completamente elettrico.

La Mercedes Classe V è un modello molto importante nel portafoglio di Mercedes, con un appeal particolare nel mercato italiano. Non solo si evidenzia un incremento nelle vendite al pubblico privato, ma si riscontra una crescente popolarità anche nel settore degli NCC, dove si colloca tra i migliori a livello europeo.

Il costruttore tedesco ha pianificato un importante rinnovo per la Classe V, incorporando una serie di cambiamenti sia estetici che funzionali. Il lancio sul mercato è previsto per la prima metà del 2024, con i prezzi ancora da annunciare.

Design nuova Mercedes Classe V

Partendo dal design, il brand tedesco pone grande enfasi sulle specifiche desiderate dal consumatore, cercando di unire estetica e funzionalità. Il restyling della nuova Classe V è evidente soprattutto nella parte anteriore del veicolo, dove spicca una griglia rinnovata con cornice cromata, che varia in base all’allestimento scelto (Style, Avantgarde, Exclusive o base).

L’Exclusive top di gamma mette in risalto la Stella di Stoccarda in posizione verticale sul cofano mentre la EQV 100% elettrica presenta due lamelle con effetto 3D. Non mancano i fari Multibeam LED che aggiungono un tocco di eleganza.

Sui lati, il nuovo van di Mercedes sfoggia nuovi cerchi da 17” a 19”. Sul retro, la Classe V 2024 offre un lunotto di design dinamico, rendendo l’aspetto del veicolo ancora più elegante. Sul bordo inferiore, si nota una modanatura cromata con la scritta Mercedes e un paraurti rivisitato.

Lo spoiler superiore e la nuova luce di stop a LED completano il restyling. La gamma di colori per l’esterno è stata ampliata, con 12 opzioni disponibili, tra cui quattro nuove tonalità: Silver Tech Metallic, Kalahari Gold Metallic, Alpine Grey e Vintage Blu.

L’abitacolo

L’abitacolo offre un mix di spazio, materiali di alta qualità e tecnologia. Il cruscotto è stato aggiornato con l’ultima versione del sistema di infotainment MBUX, che include un doppio display da 12.3 pollici. MBUX offre numerose funzioni, tra cui navigazione, compatibilità con smartphone, integrazione con app di streaming musicale come Spotify, assistente vocale Hey Mercedes e realtà aumentata per la navigazione. La Mercedes Classe V 2024 è in grado di ospitare fino a otto persone, tutti con ampio spazio per le gambe e la testa.

Mercedes offre anche la versione camper firmata Marco Polo. Con un design interno che ricorda un moderno salotto e dotato di una cucina completamente attrezzata, il van è ideale per i viaggi di campeggio. L’interno è abbellito con rivestimenti di alta qualità, illuminazione LED e un letto matrimoniale trasformabile.

Infine, arrivando alle motorizzazioni, non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali per il nuovo restyling della Mercedes Classe V. Tuttavia, possiamo aspettarci delle opzioni simili a quelle della versione attuale.