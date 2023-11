MG Cyberster: a Milano AutoClassica 2023 il debutto italiano

MG Motor ha annunciato che sfrutterà Milano AutoClassica 2023 (17-19 novembre) per presentare al pubblico italiano, per la prima volta, la sua nuova MG Cyberster completamente elettrica.

Nel corso dell’edizione 2023 di Milano AutoClassica, che avrà luogo dal 17 al 19 novembre presso Fiera Milano-Rho, si vivrà un momento storico per l’industria automobilistica britannica e in particolare per MG Motor.

L’evento vedrà il debutto ufficiale in Italia della nuova MG Cyberster, una roadster completamente elettrica che simboleggia il ritorno del produttore britannico alle sue origini sportive. La presentazione della nuova Cyberster rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore, in quanto Milano AutoClassica si afferma come l’unica fiera in Italia dell’anno dove sarà possibile ammirare dal vivo questo gioiello tecnologico.

MG Motor ha organizzato un tour mondiale dedicato alla sua Cyberster

Il lancio è parte integrante del tour globale “Charging into the Future” intrapreso dal costruttore britannico, che dopo aver preso il via da Londra, si snoderà attraverso tre continenti e 23 paesi, compiendo un viaggio simbolico di circa 15.000 km.

Questa attraversata, che si estenderà fino all’Estremo Oriente con tappe come il Salone di Pechino e la conclusione a Shanghai, rappresenta non solo una dimostrazione di forza per la prima roadster elettrica del brand, ma è anche una celebrazione del centenario di MG Motor e del suo rinnovato impegno nel design di auto sportive.

L’arrivo in Italia è previsto per la prossima estate

La MG Cyberster è un omaggio al passato glorioso dell’azienda, che rievoca i canoni stilistici distintivi del marchio britannico: un cofano allungato, una parte anteriore ribassata, oltre a linee sinuose che definiscono il suo profilo elegante.

Non mancano tuttavia innovazioni, come le portiere con apertura verso l’alto e il design posteriore di tipo Kammback, che conferiscono alla vettura un aspetto futuristico. La lunghezza di poco più di 4,5 metri nasconde una due posti che promette il ritorno alle emozioni della guida a cielo aperto, esaltate dal silenzio del motore elettrico ad alte prestazioni e da un abitacolo avanguardistico ricco di tecnologie innovative.

Il mercato italiano, in cui MG Motor sta registrando una crescita esponenziale, attende con ansia l’estate del 2024, momento in cui la Cyberster entrerà ufficialmente in commercio. Il pubblico di Milano AutoClassica 2023 avrà l’onore di scoprire in anteprima questa vettura che segna un capitolo nuovo ed entusiasmante per il brand di SAIC Motor.

È in questa occasione che passato, presente e futuro del costruttore britannico si incontrano, consolidando il rapporto tra la sua tradizione e la visione progressista che lo proietta nel futuro dell’automobilismo sportivo 100% elettrico.