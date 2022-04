MG5 Electric: disponibile la nuova familiare a “passo lungo” da 31.050 Euro

La prima station-wagon compatta con alimentazione elettrica in Italia è la MG5 di MG Motor Europe, disponibile nei due tagli di batteria da 50,3 e 61,1 kWh

Ve l’avevamo presentata l’anno scorso e a distanza di poco più di dodici mesi, finalmente, il marchio MG Motor Europe (passato sotto il controllo della SAIC Motor cinese) ha svelato il suo listino prezzi. Stiamo parlando della novità assoluta MG5 Electric, vettura in formato station-wagon che rappresenta, a tutti gli effetti, la prima alternativa di questo tipo ad alimentazione elettrica disponibile nel nostro Paese.

Con un corpo vettura compatto che, però, non rinuncia a un grande spazio a bordo per passeggeri e bagagliaio (che parte da 479 Litri ma può arrivare fino a 1.369 Litri), la nuova MG5 Electric sarà commercializzata sostanzialmente in due versioni che differiscono non solo per la potenza della powertrain ma anche per il taglio del pacco batterie, che quindi definirà il nome del modello rispettivamente in Standard Range e Long Range.

Quella subito disponibile al lancio in Italia sarà la prima e potrà contare su un motore da 115 kW (156 CV) e 280 Nm di coppia massima, abbinato a un accumulatore da 50,3 kWh capace di raggiungere un’autonomia con la singola ricarica pari a 320 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP. Più interessante il secondo modello, che però potrà essere acquistato solo in un momento successivo: la sua powertrain sarà potenziata fino a 130 kW (177 CV) e 280 Nm di coppia, mentre il suo battery pack fornirà ben 61,1 kWh per un totale di 400 km da percorrere con un “pieno” di energia.

Per quanto riguarda la ricarica, entrambi i modelli possono sfruttare il caricatore di bordo di serie da 11 kW (in AC) oppure la compatibilità con le colonnine pubbliche fino a 87 kW (in CC), attraverso le quali si potrà passare dal 10 all’80% di disponibilità energetica in appena 40 minuti. La presenza della funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), inoltre, garantisce alla MG5 Electric di diventare a sua volta fonte di energia per la ricarica di vari dispositivi elettronici (come biciclette e monopattini elettrici) con potenza massima in uscita di 2.200W.

Vediamo ora un po’ più nel dettaglio il listino prezzi: la nuova MG5 Electric sarà disponibile in quattro tinte per la carrozzeria (Dover White, Pebble Black, Diamond Red e Medal Silver) e due allestimenti, chiamati Comfort e Luxury. Il primo offre di serie i gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, i cerchi in lega da 16”, il Digital Cockpit da 7”, l’infotainment con schermo da 10,25”, il climatizzatore automatico, i sedili anteriori riscaldati, il volante multifunzione in pelle, l’avviamento del motore e l’ingresso alla vettura Keyless e, tra gli ADAS, il cruise control adattivo, l’avviso di collisione frontale con frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia e l’assistenza in caso di traffico intenso.

Il secondo, invece, aggiunge alla dotazione del precedente i cerchi in lega da 17”, la telecamera esterna con angolo di visuale di 360°, lo specchio interno anti-abbagliante, i rivestimenti in ecopelle e il sedile del guidatore a regolazione elettrica con supporto lombare. Il prezzo parte da 31.050 Euro per la Standard Range in allestimento Comfort, che diventano 34.990 Euro se si sceglie la versione Long Range. Il Luxury, invece, costa rispettivamente 37.990 e 39.490 Euro.