Mini Cooper EV 2024: ecco gli interni della nuova generazione

Mini ha svelato in anteprima parte dell'abitacolo della nuova Mini Cooper EV prima del debutto ufficiale previsto entro la fine di quest'anno. Avrà un ampio display centrale di forma circolare.

Siamo in attesa del lancio della Mini Cooper EV 2024 e la casa automobilistica britannica non delude, rilasciando un paio di immagini che danno un’anteprima del rinnovato abitacolo. In questa nuova veste, il design conserva la sua eredità, fondendo perfettamente gli elementi tradizionali con le più recenti tecnologie richieste dai guidatori moderni.

Quello che salta subito all’occhio è il rinnovato display centrale della Cooper EV 2024. L’elemento, pur rispettando la tradizione del marchio britannico che prevede un singolo quadrante centrale, sorprende per la sua modernità.

Infatti, Mini ha scelto di rimuovere i comandi fisici, rimpiazzandoli con un imponente schermo circolare dal bordo sottile. Rappresenta il cuore delle funzionalità di infotainment e fornisce inoltre dati di guida fondamentali.

Ci sarà anche un display head-up

Le dimensioni esatte del pannello non sono state ancora divulgate, ma pare essere di un diametro circa metà del volante, e presenta un’interfaccia grafica e dei testi di facile lettura. Dalle immagini si nota anche che la nuova Mini Cooper EV sarà dotata di un head-up display a scomparsa, in grado di proiettare le informazioni direttamente sul parabrezza.

Il cruscotto dell’EV è particolarmente accattivante. Rivestito in tessuto, include l’illuminazione ambientale che ne arricchisce l’estetica. Il design minimalista delle portiere e il nuovo volante completano il quadro generale. Sul lato pratico, il costruttore britannico ha aggiunto alcuni pratici interruttori a levetta subito sotto lo schermo centrale, compreso un comodo selettore per il cambio.

Anche il design esterno sarà rivisto

Il design interno della Cooper EV 2024 è in perfetta armonia con il look esterno rinnovato, caratterizzato da nuovi fari e fanali LED. Pur non essendo ancora stata ufficialmente lanciata, la nuova auto elettrica arriverà con una batteria da 40,7 kWh e un motore elettrico da 184 CV.

Per i guidatori più esigenti, la variante sportiva Cooper SE sarà equipaggiata con una batteria più grande da 54,2 kWh e un motore elettrico da 218 CV. L’autonomia prevista per queste due versioni sarà tra i 300 e i 400 km con una singola ricarica, promettendo prestazioni eccellenti.