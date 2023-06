Mini Cooper SE: debutta la nuova versione speciale Elettrifigata

Mini ha deciso di celebrare il lancio della nuova campagna promozionale Elettrifigata con il lancio di una nuova versione speciale della Mini Cooper SE dipinta nella colorazione Nanuq White.

Mini ha deciso di lanciare una nuova versione speciale della Mini Cooper SE per celebrare la nuova campagna promozionale Elettrifigata. In particolare, un numero limitato di esemplari della Cooper SE in Nanuq White sarà caratterizzato da dettagli speciali che richiamano proprio il claim.

La casa automobilistica britannica afferma che la Mini Full Electric Elettrifigata è l’auto per vivere a pieno le città italiane. Propone cerchi da 17”, volante sportivo in pelle nappa con badge Electric e calotte degli specchietti retrovisori esterni in Energetic Yellow per una maggiore sportività.

Inoltre, la porta di ricarica si allunga con un profilo nero lungo il laterale della speciale Cooper SE mentre altre personalizzazioni dedicate (come i side stripes in Piano Black con logo Elettrifigata) completano il look esclusivo.

Diverse caratteristiche sono disponibili di serie

Non mancano Premium Mid Package con Comfort Access, telecamera posteriore, bracciolo anteriore, interfaccia Bluetooth con caricatore wireless per smartphone compatibili e vetri e lunotto posteriore oscurati.

La nuova Mini Full Electric Elettrifigata è disponibile all’acquisto presso tutte le concessionarie BMW e su Garage online.