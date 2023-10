Nissan Hyper Adventure: nuova concept car elettrica per le avventure off-road

La nuova Nissan Hyper Adventure è l'ultima concept car 100% elettrica presentata dal brand giapponese. Sarà in mostra anche al Japan Mobility Show 2023, anche se non dal vivo.

Nissan ha svelato al mondo il suo nuovo concept: la Nissan Hyper Adventure. Questa creazione distintiva rappresenterà la casa automobilistica nipponica durante il Japan Mobility Show 2023 (26 ottobre – 5 novembre) assieme alla Hyper Urban.

Inaugurando una nuova era di SUV sportivi, la Hyper Adventure è stata pensata per gli appassionati della vita all’aperto, offrendo un design che sottolinea l’importanza di vivere in armonia con la natura. Ogni dettaglio è pensato per chi ha un animo avventuroso e rispettoso dell’ambiente.

Utilizza la tecnologia V2X

Il costruttore nipponico, con la sua avanguardistica tecnologia V2X, presenta un’innovazione: una vera e propria centrale energetica su quattro ruote. In una gita fuori porta oppure durante un viaggio verso destinazioni più remote, questa concept car 100% elettrica assicura un’autonomia senza pari.

Il suo cuore elettrico, grazie a una batteria ad alta capacità, non solo alimenta il veicolo, ma serve anche come riserva energetica per alimentare dispositivi, illuminare accampamenti e perfino ricaricare moto d’acqua elettriche. Oltre a ciò, può fornire energia a case o comunità intere, redistribuendo l’energia in eccesso.

Non si ferma qui. Dotata della trazione integrale e-4ORCE, la nuova Nissan Hyper Adventure garantisce viaggi confortevoli e sicuri, perfetta per avventure su strade montane innevate o per percorsi forestali.

Propone un design aerodinamico con linee decise

Esteticamente, il design di questo SUV si distingue per le linee decise che incarnano forza e agilità. L’esterno sottolinea un ampio spazio interno mentre il design aerodinamico del frontale è studiato per migliorare la fluidità dell’aria attorno al veicolo. Dettagli come i cerchi speciali, equipaggiati con ramponi per affrontare la neve, rivelano la sua indole avventurosa.

All’interno, l’attenzione al dettaglio prosegue. L’abitacolo, pensato per massimizzare il comfort, presenta un quadro strumenti integrato nella parte bassa del parabrezza, offrendo una vista ampliata e dando l’illusione di un’abitabilità quasi trasparente.

Le funzionalità innovative includono un vasto spazio di carico per attrezzature varie e un sedile posteriore girevole, ideale per attività all’aria aperta, sport invernali e campeggi. In attesa del suo debutto al Japan Mobility Show, è possibile avere un assaggio della nuova Hyper Adventure grazie a un video pubblicato su YouTube dalla stessa Nissan fino al 25 ottobre.