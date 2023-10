Nissan Hyper Urban: presentata la nuova concept car urbana 100% elettrica

Nissan è pronta a svelare una serie di interessanti concept 100% elettrici durante il Japan Mobility Show 2023, tra cui la Nissan Hyper Urban. Conferma il suo impegno verso un futuro più sostenibile.

Al Japan Mobility Show 2023 (28 ottobre – 5 novembre) di Tokyo, Nissan presenterà una nuova proposta audace nel settore delle auto elettriche: la Nissan Hyper Urban. La rivelazione digitale fatta nelle scorse ore anticipa una serie di altre presentazioni programmate per il 10, il 17 e il 19 ottobre (sempre in formato digitale), che culmineranno il 25 ottobre (giornata dedicata alla stampa).

Il termine “hyper” è stato scelto dal costruttore nipponico per evidenziare l’entusiasmo e la passione che questi concept desiderano esprimere. Ogni EV, infatti, non è solo un mezzo di trasporto: è un emblema di stili di vita e aspirazioni. Il marchio giapponese ha curato ogni dettaglio per garantire che i clienti possano esprimere il loro impegno verso un futuro sostenibile, senza rinunciare al design o al piacere di guida.

Il design della Hyper Urban è l’apoteosi di raffinatezza e modernità. Pensato per soddisfare le esigenze dei professionisti urbani e suburbani attenti all’ambiente, questo veicolo si distingue per la sua estetica sofisticata. Non solo esteriormente, ma anche nelle sue funzionalità.

È in grado di fornire energia elettrica anche alle abitazioni

Una delle caratteristiche più interessanti presenti a bordo della Nissan Hyper Urban è la sua capacità di integrarsi perfettamente nell’ecosistema degli EV. Grazie alla tecnologia V2H, il concept può fornire energia alle abitazioni, contribuendo a una notevole riduzione dei costi energetici e diminuendo il “peso” sulla rete elettrica.

Ancora più impressionante è la funzionalità V2G (Vehicle-to-Grid), attraverso la quale i proprietari possono rifornire la rete elettrica, supportando così la comunità e trarne un beneficio economico. Questo, combinato con un sistema di gestione di ricarica intelligente supportato dall’AI, segna un passo in avanti significativo nella gestione efficiente dell’energia.

Supporta aggiornamenti continui sia dell’hardware che del software

Nissan ha realizzato un veicolo che non solo stupisce per il suo design avanzato, ma che fa della durabilità uno dei suoi tratti distintivi. Chi decide di puntare sulla Nissan Hyper Urban è chiaramente mosso dalla consapevolezza del valore a lungo termine del proprio investimento. Non solo: l’esperienza di possesso è destinata a rinnovarsi continuamente grazie agli aggiornamenti dell’hardware e del software. Prendiamo, ad esempio, l’abitacolo: sarà possibile aggiornarlo con un nuovo quadro strumenti dotato delle più recenti tecnologie e tendenze delle interfacce grafiche.

Guardando l’esterno, l’auto sfoggia una vistosa tonalità di giallo lime, capace di mutare in base all’angolo di incidenza della luce. Questa scelta cromatica non ha solo una funzione estetica, ma permette al veicolo di integrarsi e interagire con l’ambiente circostante.

La silhouette sportiva, arricchita da portiere ad apertura verticale sia anteriori che posteriori, si fregia di performance aerodinamiche di alto livello, assicurando al contempo un’efficienza ottimale. Un ulteriore tocco di dinamismo è dato dagli pneumatici di ampia sezione, che rafforzano l’aspetto robusto e al tempo stesso sofisticato dell’auto.

All’interno c’è una vera e propria area relax

Il design interno della Hyper Urban è un’ode al contesto metropolitano. Dominato da forme che ricordano triangoli caleidoscopici, il cruscotto e il display sono completamente personalizzabili secondo le preferenze dell’utente.

Una chicca: i sedili anteriori ribaltabili creano un’area relax che richiama la comodità di un divano, dimostrando come la casa automobilistica nipponica abbia voluto puntare su un connubio di funzionalità ed estetica.

La Nissan Hyper Urban non è dunque solo un mezzo di trasporto. È un vero e proprio spazio vivibile, che può trovare la sua collocazione all’interno di un loft o un bungalow, testimoniando la perfetta sintesi tra comfort ed eleganza.