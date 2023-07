Nuova Volkswagen Passat Variant: ultimi test su strada per la prossima generazione

La Volkswagen Passat Variant di nuova generazione sta ultimando i test su strada prima della presentazione ufficiale prevista nel corso dei primi mesi del 2024. Sarà basata sulla piattaforma MQB Evo e avrà anche un gruppo propulsore ibrido plug-in.

Presto debutterà ufficialmente la nona generazione della Volkswagen Passat Variant, una delle auto di medie dimensioni più vendute al mondo con oltre 30 milioni di unità vendute in 50 anni di storia. La nuova generazione, che vedrà la luce nel primo trimestre del 2024, promette di portare l’innovazione e il comfort a un livello completamente nuovo.

La Passat Variant 2024 sarà dotata di numerose innovazioni tecniche. Tra queste, spicca il nuovo sistema di controllo del telaio adattivo e il gruppo propulsore ibrido plug-in, che offre un’autonomia EV fino a 100 km.

La nuova station wagon tedesca è stata sviluppata sfruttando al massimo il potenziale della piattaforma MQB Evo, che garantisce un comfort di guida e di viaggio di alto livello.

Sono previste diverse novità nell’abitacolo

Gli interni della nuova Passat Variant sono stati totalmente ridisegnati. L’uso di materiali di alta qualità e un’efficace insonorizzazione portano la qualità e il comfort a un nuovo livello. I sedili ergoActive di nuova concezione, disponibili come optional, offrono regolazioni elettriche fino a 14 vie, funzioni di massaggio e climatizzazione.

La prossima vettura di Volkswagen sarà dotata di un nuovo sistema di infotainment e di un cockpit completamente rinnovato. Il display standard dell’infotainment sarà da 12.9 pollici, con un’opzione per un display più grande da 15 pollici. Il sistema di infotainment è dotato di cursori touch retroilluminati per regolare rapidamente alcune funzioni come la temperatura interna e il volume.

La Volkswagen Passat Variant 2024 sarà molto più grande del suo predecessore, con una lunghezza aumentata di 14 cm che offre 5 cm in più di spazio per le gambe. La capacità del bagagliaio è aumentata di 40 litri, raggiungendo i 690 litri, e addirittura di 140 litri (per un totale di 1920 litri) quando il sedile posteriore è abbattuto.

Sarà venduta anche come ibrida

Sotto il cofano troveremo i motori turbodiesel TDI, turbo benzina TSI, mild hybrid a benzina eTSI e ibridi plug-in eHybrid. Infine, ci saranno i nuovi fari IQ.Light a matrice di LED e il sistema Vehicle Dynamics Manager (VDM).

La nuova generazione della sw rappresenta un salto generazionale nel mondo delle auto di medie dimensioni. Con la sua combinazione di innovazioni tecniche, comfort di guida e qualità interna, la prossima versione promette di ridefinire l’esperienza di guida.