Nuovo Mazda CX-80: in arrivo in Europa un nuovo crossover a sette posti

Mazda ha in programma di ampliare la sua gamma di crossover con il lancio del nuovo Mazda CX-80. Avrà sette posti a sedere e sarà commercializzato in Europa anche in versione ibrida plug-in.

Mazda è in costante evoluzione e presto amplierà la sua gamma con l’arrivo del nuovissimo Mazda CX-80. La serie crossover del brand giapponese ha guadagnato notevole attenzione negli ultimi mesi, diventando una scelta per tutti quelli che cercano un veicolo che unisca prestazioni interessanti e design elegante.

Dopo aver iniziato l’anno con il lancio del CX-90 in Nord America, l’azienda è ora pronta a svelare il nuovo CX-80 per il mercato europeo. Non è solo un altro veicolo nella gamma, ma piuttosto un’estensione del già apprezzato CX-60, completo di un’ulteriore fila di sedili.

All’interno ci saranno due ampi display da 12.3 pollici

Le ultime foto spia mostrano delle somiglianze tra i due modelli. Nonostante ciò, il CX-80 presenta delle caratteristiche distintive come le portiere posteriori allungate, offrendo un tocco di originalità rispetto al suo predecessore.

Pur non avendo ancora avuto un assaggio dell’abitacolo, ci aspettiamo diverse caratteristiche simili al CX-60. Ciò significa che potremmo trovare un quadro strumenti completamente digitale da 12.3 pollici, il sistema di infotainment Mazda Connect con schermo touch dedicato sempre da 12.3 pollici e raffinate rifiniture in legno d’acero come opzione.

Avrà anche una variante ibrida plug-in

Il nuovo Mazda CX-80 dovrebbe ereditare gli stessi motori del CX-60. Dunque, ci aspettiamo un sei cilindri in linea a benzina da 3 litri da 200 CV e un sei cilindri diesel da 3.3 litri da 254 CV. È previsto anche un gruppo propulsore ibrido plug-in per coloro che cercano una versione più attenda all’ambiente.

Questa combina un quattro cilindri da 2.5 litri con un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio. Tale configurazione, nel CX-60 ibrido plug-in, propone 327 CV di potenza massima e un’autonomia in modalità EV di 68 km nel ciclo cittadino con una singola ricarica.

Mazda ha confermato che il CX-80 farà il suo grande debutto nel corso del 2023. Quindi, nei prossimi mesi, emergeranno sicuramente sempre più dettagli su questo veicolo, che promette di essere un vero e proprio game changer nel segmento di riferimento.