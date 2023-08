Opel Rocks-e entra a far parte della flotta dell’esercito olandese

L'esercito olandese ha scelto l'Opel Rocks-e completamente elettrica come veicolo per effettuare trasporti e spostamenti all'interno delle sue basi militari. I cinque esemplari sono stati personalizzati.

Opel, avvalendosi delle risorse di Stellantis, ha sapientemente inserito il suo nuovo DNA nelle sue ultime creazioni. Un esempio è l’Opel Rocks-e, cugina della Citroën Ami e della Fiat Topolino. Ma attenzione, non stiamo parlando di auto tradizionali. La Rocks-e, così come la Ami e la Topolino, sono quadricicli leggeri completamente elettrici, concepiti per essere particolarmente attraenti per i giovani europei che, in alcuni paesi, possono guidarli senza patente.

Le specifiche del piccolo EV tedesco sono molto interessanti: una velocità massima di 45 km/h, un peso di 594 kg e una batteria al litio da 5,5 kWh che garantisce un’autonomia di 75 km con una singola ricarica. E, nonostante le sue dimensioni compatte, l’Opel Rocks-e – conosciuta anche come Opel Rocks Electric – si ricarica in sole 4 ore tramite una presa domestica standard.

I cinque esemplari vengono usati per trasporti e spostamenti

Ma la vera novità è il suo recente arrivo nella flotta dell’esercito olandese. Cinque esemplari del quadriciclo elettrico verranno impiegati per effettuare trasporti e spostamenti all’interno delle basi militari dell’Olanda.

Tre di queste Rocks-e saranno utilizzate dalla Forza Aerea, una dalla base navale di Den Helder e una resterà al Camp New Amsterdam. Sono previste alcune modifiche per adattare il mezzo all’uso militare, anche se i dettagli non sono stati ancora rivelati.