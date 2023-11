Pagani Imola Roadster: caratteristiche, design, interni, motore e prestazioni

La nuova Pagani Imola Roadster è l'ultima novità progettata in soli otto esemplari dalla divisione Grandi Complicazioni della casa automobilistica di San Cesario Sul Panaro. Vanta un V12 biturbo da 850 CV.

La nuova Pagani Imola Roadster è un vero e proprio gioiello di ingegneria e design. L’ultima hypercar, parte della prestigiosa divisione Grandi Complicazioni, si presenta come un capolavoro di rara bellezza e potenza, pronta a conquistare le strade di tutto il mondo grazie alla sua omologazione globale per la guida stradale. Con soli otto esemplari disponibili, la nuova Imola Roadster rappresenta il vertice delle prestazioni a cielo aperto secondo il marchio modenese.

Pagani ha tracciato un percorso audace nella creazione della Imola Roadster, pensata come versione roadster della Imola coupé, famosa per la sua associazione con il famoso circuito di Imola. Tuttavia, la direzione presa è stata poi quella di un’innovazione più radicale, combinando la tecnologia avanzata della Huayra Roadster BC con i principi di design e aerodinamica della Huayra R da pista. Lorenzo Kerkoc, capo della divisione Grandi Complicazioni di Pagani, descrive la Pagani Imola Roadster come un’evoluzione significativa, ricca di complessità e raffinatezza.

Un cuore potente e affidabile

Il motore, tra i più potenti nella gamma del costruttore, ha richiesto un lavoro meticoloso per ottimizzare il raffreddamento. Il team ha apportato miglioramenti significativi ai radiatori e alla gestione dei flussi d’aria interni, migliorando notevolmente affidabilità e performance del bolide.

Due importanti innovazioni nella gestione termica sono l’allargamento delle prese d’aria frontali e il doppio sistema di scarico per l’aria calda, con una uscita nascosta nel passaruota e un’altra posizionata lateralmente al paraurti, un tratto distintivo dell’Imola Roadster.

Nel panorama delle hypercar, la nuova Imola si distingue per il suo design all’avanguardia e le prestazioni eccezionali. Particolare attenzione è stata posta nell’ottimizzazione aerodinamica. Il modello ad alte prestazioni presenta delle soluzioni innovative, come le aperture sui passaruota, che oltre a ridurre la pressione sotto l’avantreno, migliorano significativamente la stabilità aerodinamica.

Il cuore pulsante è il suo motore V12 Pagani, abbinato a un sistema di aspirazione di massima efficienza. L’airscoop, posizionato strategicamente in cima, ottimizza l’aspirazione del propulsore mentre la pinna centrale contribuisce alla stabilità della vettura, riducendo le turbolenze aerodinamiche.

Il design della parte posteriore dell’hypercar roadster è stato completamente rinnovato, con un gruppo ottico di nuova concezione e delle prese d’aria che contribuiscono al raffreddamento dei freni posteriori e aumentano la deportanza. Quest’ultima è una componente cruciale per la tenuta di strada, un aspetto che Pagani non trascura mai.

Il produttore modenese ha inoltre integrato l’airscoop e i supporti dell’alettone posteriore con il cofano, una scelta stilistica che testimonia la ricerca continua dell’eccellenza e delle Grandi Complicazioni che contraddistinguono ogni creazione dell’azienda.

Grande attenzione all’aerodinamica

La nuova Pagani Imola Roadster si distingue per la sua eccezionale aerodinamica, garantendo una deportanza di 600 kg a 280 km/h. Tale risultato è frutto di un attento studio che ha combinato un avanzato sistema di flussi interni con un profilo esterno ottimizzato per la massima efficienza in ogni condizione di guida.

L’impatto estetico del bolide è esaltato dall’adozione dei principi leonardeschi di Arte e Scienza, che da sempre caratterizzano le creazioni del prestigioso costruttore di hypercar. La performance in termini di accelerazione laterale è notevole, raggiungendo 2,0 g in condizioni costanti e picchi di 2,2 g, accompagnati da una decelerazione longitudinale di 2,2 g.

In termini di struttura e materiali, il produttore di San Cesario Sul Panaro ha messo in campo la sua trentennale esperienza nello sviluppo di compositi avanzati. La monoscocca della nuova Imola Roadster, realizzata in Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62, offre una rigidità eccezionale, paragonabile a quella di una vettura da competizione, con un occhio di riguardo anche alla sicurezza.

Il peso è un altro aspetto fondamentale nella definizione delle prestazioni e del piacere di guida di una roadster. Grazie all’impiego di materiali compositi all’avanguardia e a principi strutturali innovativi, la Imola Scoperta propone un peso a secco di soli 1260 kg. Un dettaglio significativo è dato dalla verniciatura innovativa Acquarello Light, che permette una riduzione del peso di altri 5 kg, senza compromettere l’intensità del colore e la sua lucentezza.

La configurazione aerodinamica della Pagani Imola Roadster è degna di nota. Dotata di quattro flap indipendenti, tipici di tutte le Huayra, il sistema si adatta dinamicamente alle varie condizioni di guida. Questi flap intervengono in maniera autonoma per ottimizzare il bilancio aerodinamico durante la frenata e nelle curve, lavorando in perfetta armonia con le sospensioni attive per garantire una stabilità senza pari.

Le sospensioni meritano una menzione particolare. Progettate internamente, presentano una struttura innovativa con doppi bracci a triangolo indipendenti, realizzati in lega di alluminio. Questi componenti, uniti a molle elicoidali e ammortizzatori elettronicamente controllati, sono il fiore all’occhiello del veicolo. Grazie ai microprocessori avanzati, le sospensioni riducono efficacemente gli effetti indesiderati di dive, squat e roll, offrendo al pilota un controllo di guida senza precedenti e una sicurezza elevata.

Per quanto riguarda il motore, la nuova Imola Roadster dispone di un propulsore aggiornato: il Pagani V12 sviluppato da Mercedes-AMG. Con una cilindrata di 5980cc (6 litri), questo powertrain fornisce una potenza di 850 CV e una coppia massima di 1100 Nm.

La trasmissione dell’energia alla strada è affidata a un cambio Pagani by Xtrac, sequenziale trasversale a 7 rapporti, che promette reattività eccezionale e disponibile sia in versione automatica che manuale.

Poi abbiamo l’impianto di scarico che è un chiaro segno distintivo del marchio. Realizzato in titanio e rivestito in ceramica con tecnologia di fusione al plasma, è leggero e gestisce il calore in modo efficiente. Questo sistema a sei vie, ispirato al mondo delle corse, non solo massimizza le prestazioni aerodinamiche, ma offre anche un’esperienza uditiva straordinaria, tipicamente Pagani.

Vanta pneumatici progettati in collaborazione con Pirelli

Parlando di pneumatici e cerchi, la nuova hypercar si distingue per i suoi pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS, frutto di una collaborazione decennale tra il marchio modenese e Pirelli. Questi pneumatici, nelle dimensioni 265/30 R20 all’anteriore e 355/25 R21 al posteriore, rappresentano il vertice della tecnologia in termini di aderenza e prestazioni su strada. La loro composizione Multi-Compound è studiata appositamente per massimizzare il grip, beneficiando di una precisione geometrica derivata dai processi costruttivi della Formula 1.

Grazie a questa innovazione, il modello promette prestazioni eccezionali su asciutto, con una costanza di rendimento anche nelle condizioni più estreme. Ciò si traduce in velocità e sicurezza costanti, sia su strada che in pista.

Pirelli ha utilizzato il suo secolare know-how nel motorsport per sviluppare materiali, come la mescola battistrada, che elevano l’esperienza di guida sia su strada che in pista. Sicurezza e prestazioni non si fermano qui. Gli ingegneri Pirelli hanno posto particolare attenzione anche alle condizioni di bagnato, garantendo un’esperienza di guida sicura in ogni circostanza.

I cerchi della Pagani Imola Roadster, sviluppati in collaborazione con APP, sono realizzati in Avional forgiato. Il design a sette razze, sia aggressivo che elegante, nasce da un sofisticato processo di forgiatura e lavorazione meccanica, mirato a ridurre il peso al minimo.

L’abitacolo

Al primo impatto, l’abitacolo della Imola Roadster rapisce i sensi. Ogni elemento, dalla raffinata pelle goffrata fino al sofisticato carbo-legno, riflette la maestria artigianale del brand modenese. L’attenzione ai dettagli si manifesta in ogni angolo, regalando un’esperienza sensoriale unica che celebra la grandezza delle Grandi Complicazioni automobilistiche.

Il comfort non è stato trascurato: i sedili monoscocca in fibra di carbonio, progettati per offrire la massima comodità, abbinati alla cintura di sicurezza a quattro punti, garantiscono un’esperienza di guida sicura e adrenalinica. L’esperienza acustica è altrettanto raffinata grazie a un impianto audio a sette canali con bass reflex integrato nei pannelli delle porte, che assicura una qualità sonora cristallina e immersiva.

Ma è all’accensione del potente motore V12 che la Pagani Imola Roadster svela il suo spirito indomito. Con un semplice tocco, il ruggito del 12 cilindri a V risveglia l’anima sportiva dell’auto, promettendo un viaggio eccitante e ricco di emozioni.