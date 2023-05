Peugeot 2008 2024: al via gli ordini in Italia del nuovo restyling

Il nuovo Peugeot 2008 è disponibile per l'ordine in Italia in tre allestimenti e cinque motorizzazioni, inclusa la versione completamente elettrica da 156 CV. I prezzi partono da 25.850 euro.

Peugeot ha annunciato l’apertura degli ordini in Italia del suo nuovo modello: il Peugeot 2008. Non un semplice aggiornamento, ma una rivoluzione, con una gamma composta da ben 12 versioni grazie alla combinazione di tre allestimenti e cinque motorizzazioni.

Il nuovo restyling del B-SUV rappresenta una svolta significativa per la casa del Leone in questo segmento, dove ha già ottenuto un enorme successo, soprattutto in Italia. Con la sua identità felina e tecnologica, il nuovo 2008 sfoggia un look ancor più SUV, mettendo in evidenza i nuovi tratti distintivi del corso stilistico adottato dal brand di Stellantis.

L’innovazione si nota subito con il nuovo logo di Peugeot e la firma luminosa a LED a tre artigli, che illuminano la strada come mai prima d’ora. Non meno importante è l’interno, dove la tecnologia si fonde con i materiali pregiati per creare un’atmosfera di lusso ed eleganza.

Sono tre gli allestimenti disponibili per il nostro mercato

La gamma del Peugeot 2008 2024 offre una varietà di scelte adatte a qualsiasi cliente. L’allestimento Active offre un pacchetto completo sin dall’entry-level, l’Allure porta il comfort e lo stile a un livello superiore mentre la GT, la versione top di gamma, è una vera e propria dichiarazione di lusso e potenza.

Ma l’offerta non finisce qui. Peugeot sta guardando al futuro con la versione 100% elettrica. Il Peugeot e-2008 è equipaggiato con un nuovo motore elettrico capace di erogare 156 CV di potenza. Grazie alla sua nuova batteria, può vantare un’autonomia fino a 406 km nel ciclo misto WLTP e fino a 576 km in quello urbano WLTP.

C’è anche l’esclusiva First Edition

Al momento del lancio, il nuovo restyling del SUV di segmento B sarà disponibile anche nell’esclusiva First Edition, dedicata interamente alla motorizzazione 100% elettrica. Con prezzi a partire da 25.850 euro, il debutto sul mercato italiano è previsto per settembre.

Questo è sicuramente un periodo importante per Peugeot e per il segmento dei B-SUV in Italia. Il nuovo modello non è solo un’auto, ma un simbolo di come l’innovazione e lo stile possano fondersi per creare qualcosa di veramente interessante.