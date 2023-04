Porsche Cayenne MY2024: motori, design, allestimenti e prezzi

Porsche ha svelato ufficialmente il nuovo restyling della Porsche Cayenne che è già ordinabile e arriverà in Europa a partire da luglio di quest'anno.

Porsche ha presentato ufficialmente nelle scorse ore il nuovo restyling della Porsche Cayenne, che porta con sé un cockpit e dei comandi altamente digitalizzati, un nuovo telaio e delle funzionalità high-tech davvero innovative. Per la nuova Cayenne, la casa automobilistica tedesca ha sviluppato un concetto di visualizzazione e comandi completamente rinnovato.

La nuova Porsche Driver Experience, introdotta per la prima volta sulla Taycan, privilegia l’asse del guidatore e ottimizza l’utilizzo delle funzioni disponibili. Adesso, le feature più utilizzate dal conducente si trovano direttamente sul volante o accanto ad esso.

Ad esempio, la levetta posta a sinistra dietro il volante ora dispone di funzioni aggiuntive per gestire i sistemi di assistenza alla guida mentre il selettore del cambio automatico si trova ora sul cruscotto. Nella nuova console centrale ora ci sono diversi vani portaoggetti e un pannello per gestire il climatizzatore.

C’è un nuovo display curvo per il quadro strumenti

La caratteristica che contraddistingue la nuova Porsche Driver Experience è il perfetto equilibrio tra elementi digitali e analogici. Per la prima volta, il cockpit ridisegnato della Porsche Cayenne 2024 prevede un quadro strumenti con display curvo da 12.6 pollici che permette di gestire diverse informazioni. Come optional è possibile aggiungere un display head-up ottimizzato.

Al centro spicca uno schermo da 12.3 pollici riservato al sistema Porsche Communication Management (PCM). Sono previste app native come Spotify ed Apple Music. Davanti al lato del passeggero anteriore c’è uno schermo da 10.9 pollici che permette di arricchire l’esperienza di viaggio della persona seduta accanto al conducente.

Quest’ultimo può visualizzare i dati relativi alle prestazioni, accedere in autonomia ai comandi del sistema di infotainment e, in base al mercato, guardare video in streaming durante la marcia. Una speciale pellicola garantisce che il conducente non possa vedere i contenuti visualizzati su questo schermo.

Il design

Arrivando al design, il nuovo facelift del SUV presenta parafanghi più arcuati, nuovo cofano motore e proiettori di grande impatto tecnico. Sul retro spiccano gruppi ottici 3D, superfici sottostanti pulite e nuovo sottoparaurti con portatarga integrato.

In aggiunta, la nuova Cayenne promette ampia personalizzazione grazie all’aggiunta di tre nuove colorazioni, di pacchetti sportivi ultraleggeri che permettono di risparmiare fino a 33 kg sulla Cayenne Coupé a nuovi cerchi da 20”, 21” e 22”.

I proiettori a LED Matrix sono ora disponibili di serie mentre i fari a LED Matrix ad alta definizione sono proposti come optional. Questi prevedono due moduli ad alta definizione e oltre 32.000 pixel per proiettore per individuare gli altri utenti della strada e impedire che la luce degli abbaglianti li colpisca. La luminosità dei moduli può essere regolata a più di 1000 livelli a seconda delle condizioni di guida.

A bordo della Cayenne 2024 troviamo un nuovo impianto di controllo della qualità dell’aria. Di serie, il SUV utilizza i dati di navigazione predittivi per rilevare l’approssimarsi dell’ingresso in galleria e attiva automaticamente il ricircolo dell’aria. Su richiesta è disponibile un sensore che rileva il livello di polveri sottili nell’aria e, se necessario, fa passare l’aria più volte attraverso il filtro per le polveri sottili. Inoltre, lo ionizzatore permette di eliminare dall’aria molti germi e agenti inquinanti.

La casa automobilistica tedesca ha implementato nuovi e ottimizzati sistemi di assistenza. Tra questi abbiamo il limitatore di velocità attivo, l’assistenza in curva, l’assistenza alla sterzata e una versione migliorata del Porsche InnoDrive con cruise control adattivo.

La nuova Porsche Cayenne viene proposta con sospensioni a molle in acciaio con sistema di regolazione elettronica degli ammortizzatori. Questi ultimi, con tecnologia a doppia valvola, consentono di ottimizzare le prestazioni in qualsiasi condizione di guida. Poi abbiamo delle nuove sospensioni pneumatiche adattive con tecnologia a doppia camera e doppia valvola.

Rispetto alle sospensioni standard utilizzate nei modelli precedenti, questo sistema assicura una migliore esperienza di guida grazie alla morbidezza delle sospensioni, stabilizzando il veicolo e migliorandone la maneggevolezza sia su strada che in off-road.

Inoltre, questi aumentano la precisione di guida e migliorano le prestazioni, oltre a proporre una differenziazione ancora più netta tra le varie modalità di guida disponibili (Normal, Sport e Sport Plus).

I motori

Arrivando alle motorizzazioni, in Europa la Porsche Cayenne 2024 viene proposta con tre diversi propulsori. La versione d’ingresso vanta un V6 turbo da 3 litri che sviluppa 353 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima.

La Cayenne S viene fornita ora con un V8 biturbo da 4 litri sviluppato da Porsche che prende il posto del precedente V6. Produce 474 CV e 600 Nm e permette al SUV (e alla sua versione coupé) di impiegare 4,7 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di 273 km/h.

Passando alla Cayenne E-Hybrid, dispone di un gruppo propulsore costituito da un V6 turbo da 3 litri abbinato a un nuovo motore elettrico, per una potenza complessiva di 470 CV. Adesso troviamo una batteria da 25,9 kWh che garantisce fino a 90 km di autonomia in modalità 100% elettrica secondo il ciclo WLTP e con una singola ricarica.

Porsche ha implementato un nuovo caricatore da 11 kW a bordo che riduce i tempi di ricarica a meno di 2 ore e mezza. Di serie, il nuovo restyling del SUV tedesco propone fari a LED Matrix, sistema PASM, cerchi di 20”, sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore con retrocamera e caricatore wireless per smartphone compatibili da 15W.

I prezzi

Lo storico brand tedesco ha già annunciato i prezzi per il mercato italiano, che partono da 92.837 euro per la Cayenne e da 96.985 euro per la Porsche Cayenne Coupé. La versione E-Hybrid parte da 107.433 euro per il SUV e da 110.483 euro per il SUV coupé mentre la Cayenne S da 111.726 euro per il SUV e da 117.094 euro per la variante coupé. Il nuovo modello può essere già ordinato, con consegne in Europa previste da luglio 2023.