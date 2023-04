Porsche K1: il nuovo SUV elettrico premium sarà pronto per il 2027

Il nuovo ruote alte del marchio tedesco sarà ancora più imponente della Cayenne e potrà contare su una powertrain con autonomia massima di 700 km

Il futuro del marchio Porsche non prevede solamente le sportive come la 911… ma anche un inedito SUV 100% elettrico, che sarà ancora più grande e potente dell’attuale Cayenne. Secondo quanto riportato di recente dalla testata specializzata Auto Motor und Sport, per il momento è conosciuto con il nome in codice Porsche K1 e utilizzerà l’inedita piattaforma SSP (Scalable Systems Platform) Sport messa a punto dal Gruppo Volkswagen, che consentirà di utilizzare una powertrain a doppio motore elettrico sincrono a magneti permanenti di ultima generazione con sistema di raffreddamento diretto dell’olio.

Le indiscrezioni rivelate dal magazine tedesco rivelano inoltre che la futura Porsche K1 potrà vantare una potenza totale di ben 1000 cavalli (650 CV continui) e un’architettura di ricarica a 920 Volt, che includerà un pacco batterie ad alta capacità da almeno 100 kWh per un’autonomia massima prossima ai 700 km con un singolo “pieno” di energia. La scheda tecnica, infine, prevede anche la trasmissione automatica, i differenziali anteriore e posteriore a bloccaggio meccanico e le sospensioni regolabili elettronicamente, in modo da adattare l’altezza da terra in base alle condizioni di guida. Quando è prevista la sua presentazione? Non prima del 2027, comunque dopo l’unveiling della Macan elettrica (2024) e della Cayenne ad elettroni (2026).