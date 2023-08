Renault Kardian: in arrivo un nuovo SUV di segmento B

Il 25 ottobre 2023, Renault presenterà ufficialmente il Renault Kardian, un nuovo SUV di segmento B che permetterà al brand di espandersi al di fuori del mercato europeo.

Con l’obiettivo di conquistare i mercati internazionali, Renault ha annunciato l’arrivo imminente di un nuovo SUV di segmento B con il nome di Renault Kardian. Punto cardine della sua strategia di espansione extraeuropea, il modello sarà inizialmente lanciato in America Latina.

Rivolgendosi a un pubblico globale, il nome Kardian è stato attentamente scelto per evocare sensazioni di robustezza e protezione, combinati con un tocco di agilità e brio. La rivelazione ufficiale del nuovo Kardian avverrà esattamente il 25 ottobre 2023 in un evento da non perdere a Rio de Janeiro, dove il Gruppo Renault delineerà ulteriori dettagli sulla sua visione internazionale.

Sarà un prodotto molto importante per la casa automobilistica francese

Evidenziando l’importanza del nuovo SUV nel portafoglio del costruttore francese, il nuovo Renault Kardian rappresenta una tappa cruciale nella nuova ondata di prodotti con cui l’azienda punta a consolidare la sua presenza sui mercati al di fuori dell’Europa.

Sarà più che una semplice aggiunta alla gamma del produttore francese; è un pilastro della sua ambiziosa offensiva globale. Con il suo debutto fissato per la fine di ottobre in America Latina, il veicolo si preannuncia come un elemento chiave per il futuro di Renault nel panorama automobilistico mondiale.