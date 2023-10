Renault Niagara: primo assaggio dei futuri modelli di serie internazionali

Il nuovo concept di pick-up Renault Niagara verrà utilizzato come piattaforma per sviluppare una serie di nuovi modelli da lanciare sui mercato internazionali. Arriveranno entro il 2027.

Renault ha rivelato un segno distintivo di innovazione e design moderno con la presentazione del nuovo concept Renault Niagara. Questo modello anticipa una rivoluzione stilistica per la futura gamma del costruttore francese, puntando sull’inedita piattaforma modulare del gruppo.

Gilles Vidal, la mente dietro questo progetto, ha coniugato robustezza con sofisticazione, mescolando forza e tecnologia avanzata, proponendo un veicolo ideato per spingersi oltre ogni confine. Il Niagara, al primo sguardo, evoca una combinazione tra emozione e tecnologia. Le sue forme audaci, arricchite da dettagli meticolosamente curati, incarnano i valori autentici del produttore francese.

Propone un design contemporaneo

Il design contemporaneo della calandra, che si presenta come un’opera d’arte minerale, si contraddistingue per un raffinato effetto 3D. Tale elemento di design è impreziosito dal nome Renault scritto per esteso in uno stile ispirato alla pixel art, riecheggiando influenze dalla cultura pop. Ulteriore nota di carattere è data dalla firma luminosa, vibrante ed espressiva, che sottolinea l’approccio tecnologico del brand francese.

Tuttavia, il Renault Niagara Concept non è solo estetica. La sua struttura robusta, evidenziata da prominenti ski di protezione e un’alta distanza da terra, insieme a sospensioni performanti e ampi angoli di attacco, rivelano l’ambizione del costruttore francese di proporre un veicolo capace di affrontare le sfide stradali più ardue.

La nuova concept car unisce elementi tipici del mondo dei pick-up con le innovazioni più recenti, affermandosi come una pietra miliare nella storia di Renault sul palcoscenico internazionale.

Il suo corpo trasmette sportività

Il primo dettaglio che salta subito all’occhio è la maestosità della sua struttura: un frontale verticale, che sottolinea una presenza indiscutibile, e delle spalle larghe che esaltano la robustezza del mezzo. Questa solidità si bilancia perfettamente con una dinamicità sportiva, offerta dal tetto spiovente e dal marcato inclino del montante del finestrino posteriore.

Inoltre, il Renault Niagara è rivestito da un particolare rivestimento camuffato che omaggia il logo Renault. Una palette cromatica che narra una storia: il verde dell’avventura, il giallo della sportività e il grigio chiaro della tecnicità, il tutto enfatizzato da uno sfondo nero, simbolo di potenza.

Gilles Vidal, vicepresidente del design di Renault, ha detto: “Il Niagara Concept non è solo un simbolo di potenza ed esuberanza, ma rappresenta anche sofisticatezza e innovazione tecnologica. È pensato per viaggi senza limiti”.

Dispone della tecnologia E-Tech Hybrid 4×4

Il costruttore francese ha investito in diverse tecnologie avanzate, creando il concept sulla sua recente piattaforma super-flessibile. Questo garantisce un comfort di guida senza paragoni. Inoltre, grazie alla tecnologia E-Tech Hybrid 4×4 e alla combinazione di una motorizzazione mild hybrid Advanced a 48V anteriore con un motore elettrico supplementare posteriore, il Niagara si posiziona come un modello a trazione integrale ideale per le performance off-road.

Un dettaglio non trascurabile: la capacità di percorrere metà del tragitto giornaliero in modalità 100% elettrica, contribuendo così a una significativa riduzione delle emissioni di CO2. È essenziale sottolineare che il Renault Niagara Concept non è un semplice esercizio di stile, ma un precursore. Infatti, questo prototipo preannuncia i modelli di serie internazionali che l’azienda lancerà entro il 2027.

Presenza storica oltre le frontiere europee

Il brand francese ha fissato saldamente le sue radici in molti mercati extraeuropei. Nel 2022, Renault ha dominato le vendite globali, registrando un impressionante 43% di immatricolazioni su mercati internazionali, equivalenti a 634.124 unità. Mettendo in evidenza la sua presenza globale, metà dei 10 mercati principali per il costruttore francese si trovavano fuori dall’Europa: con Brasile, Turchia, India, Corea del Sud e Colombia ai primi posti.

Nonostante la sua forte presenza, Renault non si accontenta. Un cambiamento rivoluzionario, denominato Renaulution, è in corso con l’annuncio dell’introduzione di otto nuovi prodotti entro il 2027. Tale mossa audace, sostenuta da un investimento di 3 miliardi di euro, si prefigge l’obiettivo di raddoppiare, entro il 2027, il fatturato unitario per veicolo venduto fuori dall’Europa rispetto ai dati del 2019.

Sulla scia della strategia europea, il marchio intende equilibrare la sua offerta di prodotti in diversi segmenti anche globalmente. Ciò sarà possibile attraverso un’offensiva basata su cinque nuovi prodotti appartenenti ai segmenti C e D. La consolidazione nel segmento B è altrettanto imminente, con l’introduzione del nuovo Kardian in America Latina e Marocco prevista per il prossimo anno.

Uno degli obiettivi centrali dell’International Game Plan 2027 è l’attenzione all’ambiente. Renault mira a ridurre significativamente le emissioni di CO2 attraverso l’ibridazione e l’elettrificazione della sua gamma. Ciò sarà evidente con l’introduzione dei modelli E-Tech Electric in vari paesi extraeuropei, seguendo l’esempio della Megane E-Tech Electric in Brasile e Turchia. L’ambizione? Entro il 2027, 1 veicolo venduto su 3 sia ibrido od elettrico al di fuori del Vecchio Continente.

Fabrice Cambolive, CEO di Renault, ha detto: “Mentre vediamo risultati positivi in Europa grazie ai nuovi modelli, il nostro obiettivo è rendere il brand ancora più globale e proficuo. La nostra offensiva include l’introduzione di otto veicoli innovativi entro il 2027, basati su un numero limitato di piattaforme condivise per massimizzare le sinergie tra le diverse regioni”.

La nuova piattaforma è molto modulare

Il brand è determinato a consolidare la sua presenza a livello globale con la nuova piattaforma modulare Renault Niagara. Rivoluzionaria nella sua natura, l’architettura – assemblata in zone chiave come America Latina, Turchia, Marocco e India – promette flessibilità e adattabilità senza precedenti.

Permettendo modifiche su parametri vitali, essa può variare:

Le dimensioni del veicolo, con lunghezze comprese tra 4 e 5 metri.

L’interasse, offrendo quattro diverse misure, da 2,60 a 3 metri.

Tre diverse lunghezze per l’unità posteriore.

Diverse opzioni di motore, tra cui endotermici, GPL, mild hybrid Advanced 48V e full hybrid.

La vera forza di questa piattaforma modulare sta nella sua capacità di offrire silhouette e design diversificati ai clienti. Bruno Vanel, vicepresidente di Renault, ha affermato: “Questa piattaforma estremamente versatile rappresenta un baluardo nella nostra offensiva mondiale. Ci permette di presentare al mondo veicoli dal design distintivo, tecnologia di motorizzazione su misura e un’esperienza di guida ineguagliabile – elementi fondamentali del DNA di Renault”.

La collaborazione tra Renault e Geely ha dato vita alla piattaforma CMA (Compact Modular Architecture). Questa avanzata architettura sarà il pilastro fondamentale per veicoli di alto livello che si posizioneranno nei segmenti D ed E. E non è tutto: questi nuovi modelli, oltre ad offrire versioni a trazione anteriore e integrale, saranno dotati di avanzate motorizzazioni ibride, rappresentando una chiara evoluzione nel settore.

La città di Seul, con il suo centro di ingegneria, avrà il compito di progettare queste auto innovative. Una volta concepite, la produzione avrà luogo nello stabilimento di Busan. Infine, il primo modello sviluppato da Renault Korea Motors su questa piattaforma vedrà la luce alla conclusione del primo semestre del 2024.