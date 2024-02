Renault Rafale 2024: caratteristiche, tecnologie e motorizzazioni del nuovo SUV coupé

Siamo stati all’anteprima italiana di Renault Rafale, il nuovo SUV coupé top di gamma già presentato lo scorso giugno. Disponibile a partire dalla primavera 2024, prezzi non ancora annunciati.

Atterra in Italia, finalmente, anche Renault Rafale, il nuovo SUV coupé della Casa transalpina ispirato dal mondo dell’aviazione. Infatti, la “Raffica” – così la sua traduzione dal francese – era stata svelata al pubblico lo scorso giugno, in occasione del Paris Air Show. Una storia, quella di Renault, legata a doppio filo con l’aeroplano, in quando Jean Renault rilevò la Caudron – ai tempi celebre costruttore di aerei – negli anni Trenta del Novecento e il Caudron-Renault C.460 venne ribattezzato Rafale grazie ai suoi numerosi record.

Ora l’eredità di quell’era rivive su strada con la Rafale, la cui piattaforma CMF-CD è la stessa per altri due SUV della gamma, Austral ed Espace. Scopriamo insieme tutti i dettagli della novità firmata Renault.

Renault Rafale 2024: forme avveniristiche e scolpite dal vento

In casa Renault hanno notevolmente lavorato sull’immagine di Rafale. La griglia anteriore è formata da un mosaico di rombi che richiamano il logo del costruttore francese, dal sapore moderno e accattivante. Il muso è in grado di dirigere in modo efficiente il flusso d’aria e concentrando il raffreddamento nella presa d’aria inferiore del paraurti. Le luci di posizione a forma di freccia e i fari sono entrambi a LED.

Passando al profilo laterale, troviamo dei parafanghi scolpiti, un rivestimento in nero lucido e delle linee nette lungo la parte inferiore delle portiere, in grado di restituire più dinamismo alla vettura. Infine, i cerchi in lega da 20” danno la sensazione di essere di fronte a un modello dalle grosse dimensioni.

Nel posteriore, il vetro è inclinato da 17° e questo permette di ottimizzare l’efficienza ed eliminare, allo stesso tempo, la necessità di avere un tergicristallo posteriore. Non mancano anche qui fanali a LED (per cui abbiamo apprezzato l’assenza della percezione del colore rosso), un leggero spoiler integrato sul portellone ed un secondo, più visibile, sul tetto per migliore il flusso d’aria. Infine, gli scarichi sono nascosti dal paraurti.

Le misure di Renault Rafale sono estremamente generose e rientrano nel segmento D che gli appartiene: 4,17 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,61 metri di altezza. Infine, il bagagliaio ha una capacità di massimo 627 litri ribaltando i sedili posteriori.

Infine, le colorazioni disponibili saranno cinque: White Pearl, Alpine Blue, Flame Red, Diamond Black e Ceramic Grey.

Renault Rafale 2024: ambiente Premium e innovativo

Debutta su Renault Rafale l’innovativo il tetto panoramico “Solarbay”: in breve, la sua tecnologia “AmpliSky” sostituisce i tetti panoramici in vetro standard con un sistema pienamente autonomo che oscura ciascuna delle sue sezioni su richiesta dell’utilizzatore, facendo uso di campi elettrici per spostare le molecole. Questa vetrata intelligente si aziona con un pulsante appositamente situato sulla plafoniera e, azionandolo, restituisce l’idea di trovarsi davanti ad un ambiente Premium.

Dotati di rinforzi laterali in linea con le doti dinamiche del veicolo, i sedili con sostegno laterale e longitudinale offrono tanto comfort e aderenza in curva. Le sellerie in Alcantara contribuiscono al sostegno del conducente e all’ambiente sportivo, oltre ad essere eco-responsabili, trattandosi della prima volta in cui l’Alcantara è riciclata per il 61%. Nella versione Esprit Alpine, i sedili sono arricchiti dal logo di Alpine, la cui “A” è retroilluminata.

Derivato direttamente da quello di Mégane e di Austral, il volante presenta, incastonate al centro, le linee oblique dell’emblema Renault, come un pezzo di oreficeria, senza il medaglione nero lucido. Da sottolineare che, per la prima volta e in anteprima mondiale, vengono utilizzati materiali come l’ardesia e il sughero colorato per gli interni.

Il sistema digitale OpenR è composto da due display che costituiscono un tutt’uno a forma di “L”: un cockpit strumenti da 12,3 pollici sul cruscotto e un touchscreen verticale da 12 pollici al centro della consolle, più un head-up display da 9,3 pollici. Questo sistema vanta un’interfaccia grafica completamente nuova, in linea con il design inedito di Rafale.

Renault Rafale 2024: i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida

Renault Rafale è dotato di 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) suddivisi in tre categorie: guida, sicurezza e parcheggio. Comprende anche una nuova funzione che avverte automaticamente in caso di superamento dei limiti di velocità rilevati tramite la segnaletica stradale.

Oltre ai dispositivi di assistenza alla guida, la tranquillità del conducente è garantita anche dal Safety Score e dal Safety Coach.

Per la guida: regolatore e limitatore di velocità / Adaptive Cruise Control con funzione “Stop & Go” / Allerta di distanza dal veicolo che precede (Distance Warning o DW) / telecamera 3D con visione a 360° (Around View Monitor o AVM) / Assistenza alle partenze in salita (Hill Start Assist o HSA)

regolatore e limitatore di velocità / Adaptive Cruise Control con funzione “Stop & Go” / Allerta di distanza dal veicolo che precede (Distance Warning o DW) / telecamera 3D con visione a 360° (Around View Monitor o AVM) / Assistenza alle partenze in salita (Hill Start Assist o HSA) Per la sicurezza: frenata automatica di emergenza anteriore, posteriore e funzione incrocio (Active Emergency Braking System o AEBS e Rear AEB) / Sensore di angolo cieco (Blind Spot Warning o BSW) / Assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keeping Assist o LKA) / Allerta di superamento della linea di carreggiata (Lane Departure Warning o LDW) / Allerta di cambiamento di corsia (Lane Change Warning o LCW) / Sistema di sorveglianza dell’attenzione del conducente (Driver Attention Alert o DAA) / Controllo di stabilità del rimorchio (Trailer Stability Assist o TSA).

frenata automatica di emergenza anteriore, posteriore e funzione incrocio (Active Emergency Braking System o AEBS e Rear AEB) / Sensore di angolo cieco (Blind Spot Warning o BSW) / Assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keeping Assist o LKA) / Allerta di superamento della linea di carreggiata (Lane Departure Warning o LDW) / Allerta di cambiamento di corsia (Lane Change Warning o LCW) / Sistema di sorveglianza dell’attenzione del conducente (Driver Attention Alert o DAA) / Controllo di stabilità del rimorchio (Trailer Stability Assist o TSA). Per le manovre di parcheggio: sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali / Alert di uscita dal parcheggio in retromarcia (Rear Cross Traffic Alert o RCTA) / camera 3D 360° (Bird’s eye view) / Alert di uscita sicura degli occupanti (Occupant Safe Exit Alert o OSE).

Renault Rafale: la motorizzazione ibrida al momento disponibile

Renault Rafale sarà proposto fin dal lancio con il gruppo motopropulsore ibrido benzina E-Tech Full Hybrid da 200 CV abbinato ad una trasmissione multimode con innesto a denti senza frizione.

La motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 200 CV è composta da un motore termico turbo benzina 3 cilindri e 1,2 litri da 130 cv (96 kW) con 205 Nm di coppia e da due motori elettrici.

Quanto alla motorizzazione elettrica, il motore principale eroga 50 kW (70 CV), con una coppia di 205 Nm e, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400V, fornisce la trazione elettrica. Invece, il motore elettrico secondario di tipo HSG da 25 kW e una coppia di 50 Nm è responsabile dell’avviamento del motore termico e del cambio marce della trasmissione con innesto a denti senza frizione.

Con l’avviamento 100% elettrico e il recupero energetico che si attiva automaticamente in fase di decelerazione e frenata, la motorizzazione E-Tech Full Hybrid consente di circolare fino all’80% del tempo in città in modalità elettrica e di risparmiare fino al 40% di carburante rispetto alle motorizzazioni termiche equivalenti. Offre, inoltre, le sensazioni di guida tipiche delle auto elettriche senza necessità di ricarica.

La stima di Renault è un consumo di 4,7 litri/100 km (con un’emissione di CO2 pari a 105 g/km) e un’autonomia di oltre 1.100 km in ciclo combinato.

In futuro, sarà disponibile anche una versione E-Tech 4×4 300 CV ad alte prestazioni, attualmente in sviluppo.