Salone di Monaco 2023: tutte le novità automobilistiche attese all’IAA Mobility 2023

Dal 5 al 10 settembre aprirà le sue porte il Salone di Monaco 2023 (o IAA Mobility 2023). Saranno presenti diverse case automobilistiche come Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Opel, Porsche, Volkswagen e tante altre ancora.

Dal 5 al 10 settembre, il mondo avrà gli occhi puntati su Monaco di Baviera (Germania). Non si tratta solo di una fiera, ma di un epicentro dove le menti più brillanti dell’industria automobilistica e delle start-up più promettenti si raduneranno per discutere e presentare innovazioni in campo energetico, infrastrutturale, e anche in ambiti come la micromobilità e il ciclismo. Ebbene sì, parliamo del Salone di Monaco 2023, o meglio dell’IAA Mobility 2023.

Prima di tuffarci nel cuore pulsante dei nuovi modelli e delle innovazioni, riportiamo alcune informazioni importanti sull’evento. Il 4 settembre sarà dedicato alla stampa specializzata mentre tutto il pubblico potrà accedere alla fiera dalle 09:00 alle 18:00 dal 5 al 10 settembre. Anche il centro di Monaco di Baviera sarà palcoscenico di eventi gratuiti, aperti a tutti, dalle 10:00 alle 20:00.

La mobilità elettrica sarà sicuramente al centro dell’attenzione. E non solo da parte dei giganti europei come Audi, BMW e Mercedes, ma anche da marchi cinesi e da Tesla.

Audi: cosa presenterà?

Audi non ha rilasciato dettagli precisi, ma attenderemo il primo assaggio degli interni del nuovo Audi Q6 e-tron. Il nuovo modello farà uso della nuova piattaforma PPE (Premium Platform Electric) e potrebbe anche essere affiancata dal restyling del Q8 (inclusa la versione sportiva RS).

BMW: oltre le aspettative

BMW si prepara a lasciare il segno con la sua BMW Vision Neue Klasse, una concept car che ha come base una piattaforma rivoluzionaria, la Neue Klasse, in prossimità della produzione di massa.

BYD: la casa automobilistica cinese emergente

BYD svelerà due nuovi modelli elettrici: la berlina Seal e il SUV Seal U. Con questi due modelli, l’azienda punta a sfidare direttamente la Volkswagen ID.4 e la Tesla Model Y nel mercato europeo.

Cupra: dall’universo virtuale alla realtà

Cupra potrebbe portare al suo stand l’innovativa Cupra DarkRebel, precedentemente vista solo in formato digitale, e forse anche la city car elettrica Raval (cugina della futura Volkswagen ID.2).

Mercedes: premium e versatilità

Ola Kallenius, CEO di Mercedes, ha annunciato una maggiore focalizzazione sui modelli premium al Salone di Monaco 2023. Potremmo avere un’anteprima di una berlina coupé sotto forma di concept car (l’erede della CLA?) e altre novità interessanti come la Classe E All-Terrain di nuova generazione.

Mini: le nuove generazioni

Saranno mostrate dal vivo le nuove generazioni delle Mini Cooper e Countryman, che arriveranno sul mercato inizialmente solo come veicoli 100% elettrici.

Opel: l’ambasciatore di Stellantis

Opel, unico brand di Stellantis presente all’IAA Mobility 2023, presenterà le versioni completamente elettriche di Astra e Corsa, insieme alla concept car Opel Experimental.

Porsche: segreti e sorprese

Porsche ha mantenuto il riserbo fino ad ora, ma è probabile che ci mostrerà l’hypercar Mission X e la nuova Cayenne Turbo E-Hybrid svelata alla stampa nelle scorse ore.

Renault: familiare e rivoluzionaria

Renault sta pianificando di rilanciare la Scenic sotto forma di un’auto familiare a zero emissioni, prendendo come base di partenza la piattaforma CMF-EV (la stessa della Megane E-Tech Electric e del Nissan Ariya).

Tesla: un debutto insolito?

Elon Musk ha annunciato l’introduzione di due nuovi modelli elettrici Tesla. Sarà il Salone di Monaco 2023 ad essere utilizzato come palcoscenico per questi debutti?

Volkswagen: potenza e innovazione

Last but not least, ci sarà Volkswagen. L’azienda tedesca potrebbe svelare la versione sportiva GTX della nuova Volkswagen ID.7 con batteria da 82 kWh e potenza massima vicina ai 400 CV, oltre a mostrare dal vivo la nuova generazione della Passat Variant e il nuovo Tiguan.

Insomma, da ciò emerge chiaramente che l’IAA Mobility 2023 non sarà solo una vetrina di nuovi modelli, ma un crocevia di idee, strategie e visioni che plasmeranno il futuro della mobilità globale. Rimanete sintonizzati!