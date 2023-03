Suzuki Swace 2023: ora l’ibrido tocca i 140 CV, prezzi da 32.500 Euro

Il nuovo MY2023 della Suzuki Swace Hybrid ottiene un look "rinfrescato" e un incremento di potenza del 15% per la sua powertrain Full Hybrid

Novità in arrivo per la gamma della Suzuki Swace Hybrid: la vettura “gemella” della Toyota Corolla Touring Sports si aggiorna per il 2023 sia esteticamente che meccanicamente, proponendo ora una powertrain a tecnologia Full Hybrid più potente del 15% rispetto al modello precedente. Confermato il motore termico 1.8 Litri da 98 CV, ciò che cambia è il propulsore elettrico che ora raggiunge i 70 kW di potenza supplementare, per un output prestazionale complessivo di 140 CV.

Per quanto riguarda il design, invece, le novità portate in dote dalla Nuova Suzuki Swace Hybrid 2023 riguardano essenzialmente la nuova forma dei gruppi ottici LED anteriori e le modanature cromate al posteriore, mentre nell’abitacolo i clienti potranno apprezzare l’aggiornamento introdotto con il nuovo infotainment da 8” (provvisto di compatibilità Apple CarPlay e Android Auto) in abbinamento al quadro strumenti full-digital da 7 pollici. Completa il pacchetto la suite di ADAS di Livello 2, tra i quali figurano la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi, il rilevatore dell’attenzione del guidatore e l’Active Cornering Assist.

Prezzi nuova Suzuki Swace 2023

Uno sguardo a prezzi e allestimenti: la Nuova Suzuki Swace Hybrid MY2023 è già disponibile nei concessionari nelle versioni Cool (da 32.500 Euro) e Top (da 35.000 Euro), con la prima che propone di serie i cerchi in lega da 16”, il volante e i sedili riscaldabili, i vetri posteriori privacy, il clima automatico, il cruise control adattivo e la telecamera posteriore. La seconda, invece, aggiunge i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, i fari Full LED e la piattaforma di ricarica wireless per lo smartphone.