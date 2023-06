Toyota C-HR 2024: motori, allestimenti e prezzi

Il nuovo modello si caratterizza per un design esterno senza compromessi che fa sembrare la vettura "una concept car stradale". Tra le novità la Digital Key e una gamma completamente elettrificata con powertrain 1,8 e 2,0 litri Full Hybrid-Electric e 2,0 litri Plug-in Hybrid-Electric, caratterizzati da maggior capacità di percorrenza in EV

Toyota ha presentato la nuova C-Hr, la vettura che promette di dare una svolta al segmento dei SUV, grazie al suo design anticonvenzionale che dà grande risalto alla componente emozionale. La nuova generazione di Toyota C-Hr porta ad un livello superiore le qualità che ne hanno decretato in prima istanza il successo commerciale: tecnologie avanzate e una gamma di powertrain Hybrid e Plug-in Hybrid capaci di percorrere ancora più distanza in modalità EV a zero emissioni.

Nuova Toyota C-Hr: le caratteristiche

Il design sorprendente della nuova Toyota C-Hr è fedele alla linea stilistica della concept car “Toyota C-Hr Prologue” svelata alla fine del 2022. Il look è teso e slanciato, restituendo la sensazione che l’auto sia pronta a scattare in avanti. Il tema delle forme interconnesse è prominente nelle linee “diamond-cut” lungo i lati della vettura; linee che mettono in risalto le maniglie portiere a filo carrozzeria – per la prima volta presenti su una Toyota – ed enfatizzano la presenza su strada della vettura. Il look dinamico e condensato della vettura è ulteriormente esaltato dagli sbalzi ridotti e dai cerchi di grandi dimensioni, fino a 20 pollici di diametro. Sarà disponibile una nuova finitura per le verniciature bi-tone: il contrasto del tetto nero potrà essere esteso fino al paraurti posteriore e alla sezione di tre quarti posteriore della vettura. Gli sforzi si sono concentrati sulla creazione di un look senza soluzione di continuità con linee di accoppiamento più strette e una perfetta integrazione di telecamere, radar e lavafari con un approccio “concealed tech”.

Toyota ha creato una user experience senza soluzione di continuità, intuitiva e personalizzata, progettata per andare oltre le aspettative dei clienti e riconoscere l’importanza che gli stessi attribuiscono a un ecosistema in-car connesso in cui è possibile utilizzare un’app sul proprio telefono, il touchscreen o i comandi vocali per controllare una vasta gamma di funzionalità. L’obiettivo è stato quello di dare vita ad un’esperienza semplice, intuitiva e personalizzata che anticipasse le esigenze dell’utente. Toyota C-Hr è dotata di un nuovo digital cockpit da 12,3 pollici. La grafica è nitida e le informazioni sono chiaramente suddivise in zone nonché facili da leggere. Il display può essere impostato per dare priorità a contenuti diversi in base alle preferenze del guidatore o al tipo di viaggio effettuato, ad esempio mettendo in evidenza le funzioni ADAS attive quando si entra in autostrada. Ci sono tre layout preimpostati che possono essere personalizzati utilizzando i pulsanti sul volante.

La qualità e la facilità d’uso sono migliorate grazie all’utilizzo coerente dei colori e dei caratteri nella strumentazione e nello schermo multimediale. La Vettura sarà equipaggiato con un sistema di ambient lighting che offre un’ampia gamma di colori – fino a 64 tonalità – ma sfrutta l’illuminazione interna per rispecchiare l’atmosfera dell’abitacolo – relativamente alla temperatura, caldo o freddo – o l’ora del giorno: è stato sviluppato un programma con 24 tonalità cangianti, sincronizzato con il passare delle ore, che varia dai dai toni accesi del mattino a quelli più rilassanti della sera. Contribuirà anche a migliorare la sicurezza: gli avvisi acustici e visivi del sistema Safe Exit Assist saranno amplificati dall’illuminazione interna che virerà sul rosso, per avvertire dell’apertura di una porta quando c’è il rischio di collisione con veicoli o ciclisti che sopraggiungono dal retro della vettura. La nuova C-Hr è il primo modello Toyota a poter beneficiare di queste funzionalità legate ad un sistema di ambient lighting.

L’auto sarà disponibile con il pacchetto multimediale Toyota Smart Connect, che include (a seconda del modello) un touchscreen da 8 o 12,3 pollici, assistente vocale di bordo e connessione smartphone wireless tramite Apple CarPlay o Android Auto. Il sistema fornirà informazioni sull’autonomia EV e la posizione delle stazioni di ricarica tramite la funzione PDI. I proprietari saranno anche in grado di utilizzare l’app per smartphone MyT per il controllo remoto del veicolo, incluso il funzionamento del sistema di climatizzazione per riscaldare o rinfrescare l’auto prima di effettuare un viaggio. L’alto livello di innovazione del nuovo Toyota C-HR include una funzione di remote parking unica nella sua categoria. Sarà inoltre disponibile un’app per consentire il parcheggio completamente da remoto consentendo manovre ancora più precise in spazi limitati con l’utente all’esterno del veicolo.

Tutti gli allestimenti beneficeranno dell’ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Efficacia e funzionalità del sistema sono state migliorate per fornire una protezione ancora maggiore contro un ampio ventaglio di situazioni a rischio incidente e per ridurre lo stress alla guida. Per una maggiore comodità, eventuali aggiornamenti software potranno essere installati over-the-air, senza quindi la necessità di passare da un Centro Assistenza. Tra le principali novità spicca l’Acceleration Suppression che limita input involontari sull’acceleratore quando viene rilevato il rischio di collisione con un veicolo che precede.

Il Proactive Driving Assist (PDA), attivo a basse velocità, restituisce una decelerazione uniforme quando il conducente toglie il piede dall’acceleratore e la vettura sta per entrare in curva o si avvicina a un veicolo che precede più lentamente. Il PDA include inoltre lo Steering Assist, sistema che riconosce una curva imminente e regola la servoassistenza per aiutare il guidatore ad impostare la traiettoria in maniera ottimale. I clienti potranno inoltre opzionare la propria vettura con un pacchetto di sistemi sicurezza avanzato, che include tra gli altri il Lane Change Assist con Front Cross Traffic Alert, una Driver Monitor Camera (che aumenta l’efficacia dell’EDSS), Automatic High Beam con regolazione automatica del fascio di luce grazie all’interfaccia con la telecamera di sistema; e (laddove le normative locali lo consentano) la guida “handsfree” nel traffico stop-and-go in colonna.

La nuova Toyota C-Hr sarà disponibile con una gamma di quattro propulsori elettrificati, scelta che sottolinea il percorso multi-tecnologico di #toyota verso la carbon neutrality. #toyota ritiene fondamentale offrire diverse opzioni in termini di powertrain per vetture accessibili e convenienti che possano ridurre fin da subito le emissioni di CO2 e garantire una transizione di successo verso una mobilità a zero emissioni. La gamma comprende versioni Full Hybrid-Electric (HEV) da 1,8 e 2,0 litri e un modello Plug-in Hybrid-Electric (PHEV) da 2,0 litri. La Hybrid 2,0 litri sarà inoltre disponibile con il sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i).

I nuovi modelli beneficiano della tecnologia Hybrid di quinta generazione, in grado di offrire un equilibrio tra maggiore potenza e basse emissioni ai vertici della categoria, per soddisfare al meglio le esigenze e le priorità dei clienti nel cuore del segmento C. I miglioramenti sono stati ottenuti grazie alla riprogettazione completa dei componenti chiave del sistema ibrido per ridurre dimensioni e massa, tra cui nuovi transaxle e Power Control Unit (PCU) e una batteria ad alta tensione più potente. Il propulsore Hybrid da 1,8 litri, come anche nella nuova Corolla, è focalizzato sulle performance ambientali, mentre il Plug-in Hybrid 2,0 litri – powertrain best-in-class – ha un doppio DNA: garantisce una guida EV Full Electric nel quotidiano unita all’efficienza della tecnologia Hybrid per i viaggi più lunghi.