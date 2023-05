Transformers: Il Risveglio, pubblicato il primo trailer del nuovo film

Il 7 giugno arriverà nei cinema italiani il nuovo film Transformers: Il Risveglio, che vedrà il debutto di una nuova generazione di robot con il nome di Maximal.

In tutti i cinema d’Italia sarà trasmesso, a partire dal 7 giugno, Transformers: Il Risveglio. Parliamo del settimo capitolo della famosa saga, basata sulle celebri action figures di Hasbro. Nelle scorse ore è stato pubblicato su YouTube il primo trailer italiano che ci offre una piccola anticipazione del nuovo film.

Transformers: Il Risveglio ci porterà negli anni ‘90 in un’epica avventura in giro per il mondo. Nell’eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon, farà il suo ingresso una terza generazione di Trasformers: i Maximal.

Il nuovo capitolo della saga è diretto da Steven Caple Jr. e interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback. Non ci resta che attendere la pubblicazione di altri trailer e il 7 giugno per guardare il film completo in tutti i cinema italiani.