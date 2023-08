Volkswagen ID.7: da poche ore è ordinabile in Europa

La nuova Volkswagen ID.7 può essere già preordinata in Europa nella versione Pro ad un prezzo di partenza di 56.995 euro. Dispone di un singolo motore elettrico posteriore e vanta fino a 621 km di autonomia.

La Volkswagen ID.7, l’ultima aggiunta alla famiglia di veicoli elettrici del marchio tedesco, sta per arrivare sul mercato europeo con un prezzo base di 56.995 euro. Con un’autonomia che tocca i 621 km con una sola ricarica (secondo il ciclo WLTP), la versione Pro del modello è già disponibile per il preordine.

Sviluppata sulla piattaforma modulare MEB, Volkswagen mostra con la nuova ID.7 la versatilità e i vantaggi di questa architettura. L’EV è dotato di un motore compatto, posizionato nella parte posteriore, capace di erogare 286 CV di potenza e 545 Nm di coppia massima.

Propone un raggio di sterzata di 10,9 metri

Grazie a un passo lungo e a degli sbalzi corti, l’auto elettrica offre un interno spazioso con abbondante spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. Impressiona anche per la sua agilità nonostante una lunghezza di quasi 5 metri, garantendo un raggio di sterzata di soli 10,9 metri. Gli interni sono notevolmente ampliati da un vano bagagli che può contenere fino a 532 litri di volume.

Inoltre, l’ID.7 è dotata di una nuova struttura del menu nel sistema di infotainment e introduce il rivoluzionario assistente vocale IDA, che comprende il linguaggio naturale.

La nuova Volkswagen ID.7, con un consumo medio di energia compreso tra 14,1 e 16,3 kWh per 100 km, è ottimizzata anche per i viaggi a lunga distanza. È la prima auto a disporre di bocchette d’aria elettroniche intelligenti che distribuiscono l’aria in modo uniforme nell’abitacolo, rendendo il raffreddamento e il riscaldamento molto più efficienti.

La versione Pro propone già una ricca dotazione di serie

Il costruttore tedesco ha equipaggiato la Volkswagen ID.7 Pro con alcune delle tecnologie più avanzate come standard, tra cui un display head-up con realtà aumentata e sistema di navigazione Discover Pro Max. Gli assistenti alla guida come il Travel Assist, il Lane Assist e l’Emergency Assist sono anch’essi inclusi di serie.

Per quanto riguarda la personalizzazione, VW offre pacchetti opzionali ben strutturati. Il pacchetto Interior include sedili ergoActive con funzioni di memoria e massaggio mentre quello Interior Plus aggiunge ulteriori airbag e un impianto audio Harman Kardon. I pacchetti Exterior ed Exterior Plus, invece, introducono funzionalità come fari LED a matrice e controllo adattivo del telaio.