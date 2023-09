Volkswagen ID. GTI Concept: al Salone di Monaco 2023 debutta la nuova concept car elettrica

La nuova Volkswagen ID. GTI Concept, presentata al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023), anticipa come sarà una nuova sportiva GTI 100% elettrica in arrivo entro il 2027.

Impattante e decisiva, la roadmap elettrica di Volkswagen non è fatta solo di promesse: stiamo parlando di un piano concreto che vedrà la luce entro il 2027 con l’introduzione di 11 nuovi modelli a zero emissioni.

Da veicoli compatti sotto la soglia dei 25.000 euro a berline familiari, il costruttore tedesco ha l’obiettivo di offrire la più vasta selezione di auto elettriche nel panorama automobilistico europeo.

L’attrazione principale di questa offensiva elettrica è indubbiamente la Volkswagen ID. GTI Concept, svelata in anteprima durante il Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023). Questa concept car non è solo una vetrina tecnologica, ma rappresenta la futura direzione del celebre logo GTI nel mondo delle auto elettriche.

A Monaco, gli appassionati del settore possono anche scoprire più da vicino il nuovo corso dell’ID. GTI Concept e degli altri modelli della gamma ID., come ID.4, ID.5 e ID.7.

Le parole di Thomas Schäfer

In quest’ottica, Thomas Schäfer – CEO di Volkswagen – ha delineato la strategia aziendale, che mira a centrare le esigenze dei consumatori su tutti i fronti. “Volkswagen è completamente focalizzata sui desideri dei suoi clienti, che ora possono scegliere tra auto elettriche, ibride o a combustione interna senza compromettere su efficienza, intuitività e qualità”, ha affermato Schäfer durante l’evento a Monaco.

“La perfetta combinazione di piacere di guida e fruibilità quotidiana: questo è ciò che le tre lettere GTI hanno significato per decenni. Con la ID. GTI Concept, portiamo il DNA GTI nell’era elettrica. Rimane sportiva, iconica, tecnologicamente all’avanguardia e accessibile, ma ora con una nuova interpretazione per il mondo di domani: elettrica, completamente connessa ed estremamente emozionante. Qui, piacere di guida e sostenibilità sono un connubio perfetto. Ciò significa che GTI ha un futuro: per il nostro marchio e per i fan. Un’auto sportiva Volkswagen per l’era elettrica adatta alla guida di tutti i giorni: 100% elettrica, 100% emozione”, ha proseguito il dirigente.

La versione di serie arriverà sul mercato entro il 2027

Nonostante l’accento sulla mobilità elettrica, il produttore tedesco non abbandona i motori endotermici. Le nuove generazioni di modelli come Passat Variant e Tiguan continueranno a far parte dell’offerta. VW non si limita a essere un semplice espositore all’IAA Mobility: l’azienda si posiziona come un marchio aperto al dialogo e all’interazione con il pubblico, come dimostra la loro presenza nell’Open Space sulla Odeonsplatz.

Con la Volkswagen ID. GTI Concept, la casa automobilistica tedesca anticipa come il fascino sportivo e l’eredità GTI si evolveranno nell’era dell’elettrificazione. La versione di serie, basata sulla piattaforma modulare MEB, è attesa sul mercato entro il 2027.