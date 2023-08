Volkswagen Passat 2024: debutta la nuova generazione solo come station wagon

La Volkswagen Passat di nuova generazione arriva sul mercato con diverse novità interessanti, tra cui la disponibilità soltanto nella versione station wagon Variant. Sotto il cofano ci sono dei moderni motori elettrificati.

Mezzo secolo fa, Volkswagen lanciò uno dei suoi veicoli più riusciti: la Volkswagen Passat. Oltre 34 milioni di unità vendute la collocano come la Volkswagen più venduta di tutti i tempi, superata solo dalla Golf e seguita dalla Beetle.

Ora, la Passat è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua storia gloriosa. Durante la prima mondiale presso il Salone di Monaco 2023 (dal 5 al 9 settembre), la casa automobilistica tedesca svelerà ogni dettaglio della Volkswagen Passat 2024, che sarà proposta solo come Variant station wagon.

Powertrain rivoluzionari

La nuova generazione dell’auto sarà equipaggiata con una gamma di propulsori completamente innovativa, tra cui tre nuovi motori ibridi plug-in e mild hybrid. In particolare, due di queste saranno plug-in hybrid con una potenza di 204 CV e 272 CV.

Abbinati a una nuova batteria da 19,7 kWh, questi powertrain permetteranno un’autonomia in modalità EV di circa 100 km con una sola ricarica, trasformando la nuova Passat in un’auto elettrica per l’uso quotidiano.

Funzionalità all’avanguardia

Volkswagen ha anche riprogettato completamente l’operatività intuitiva e le caratteristiche all’avanguardia della sua Passat 2024 grazie al sistema di infotainment modulare di quarta generazione (MIB4). Inoltre, sarà in grado di parcheggiare autonomamente e coprire lunghe distanze in modalità di guida assistita.

Sulla VW Passat 2024 viene utilizzata l’ultima evoluzione della piattaforma MQB Evo. Questo pianale high-tech permette significative economie di scala, rendendo le nuove tecnologie accessibili a centinaia di migliaia di automobilisti in tutto il mondo.

Interni completamente ridisegnati

L’interno della nuova Volkswagen Passat è stato completamente ridisegnato per offrire un livello di comfort di viaggio elevato. L’abitacolo altamente tecnologico presenta un display di grandi dimensioni e i nuovi sedili ergoActive con massaggio a punti di pressione pneumatico garantiscono un comfort di viaggio superiore.

Grazie a una maggiore distanza tra gli assi e più spazio per le gambe, il bagagliaio ha ora una capacità fino a 1920 litri, rendendo la Volkswagen Passat Variant 2024 la scelta perfetta sia per viaggi d’affari che per il tempo libero.

La nuova generazione della station wagon è pronta a stabilire nuovi standard nel segmento di riferimento. Con un design esterno pulito e potente, una gamma di motori efficiente e un abitacolo tecnologicamente avanzato, questo modello è una dimostrazione chiara e inequivocabile del perché la Passat è rimasta una delle auto più vendute della casa automobilistica tedesca per cinque decenni.