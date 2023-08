Volkswagen rivede l’iconico logo GTI per adattarlo all’era elettrica

Un nuovo logo depositato in Germania da Volkswagen conferma un riadattamento all'era elettrica del marchio GTI, con un fulmine al posto della lettera "I" di Iniezione.

Per tutti gli appassionati di auto, nomi come GTI, RS e AMG fanno pensare subito ai modelli più sportivi di una determinata casa automobilistica (rispettivamente, Volkswagen, Audi, Mercedes). Tuttavia, con l’avvento delle auto elettriche, diversi produttori hanno scelto di rinunciare a queste distintive sigle per introdurre nuovi marchi.

È il caso di VW che nel giugno 2022 ha deciso di riportare in vita il nome GTX per identificare le varianti più potenti delle sue ID.4 e ID.5, oltre che delle ID.7, ID. Buzz e ID.3 in arrivo. Nonostante ciò, questo marchio – meno noto al grande pubblico – non ha saputo ancora conquistare il suo spazio nel settore.

La I di Iniezione è stata sostituita da un fulmine

Secondo quanto riportato in precedenza da Autocar, la casa tedesca ha deciso di cambiare rotta. Infatti, il 25 luglio, la casa automobilistica tedesca ha registrato un nuovo logo presso l’Ufficio Tedesco per i Brevetti e i Marchi.

Originariamente, le tre lettere GTI stanno per “Gran Turismo Iniezione” in italiano. Tuttavia, dato che il termine “Iniezione” non ha alcun significato in un EV, Volkswagen ha optato per una rivisitazione del suo logo.

Il costruttore tedesco ha deciso di mantenere solo due delle tre lettere leggendarie, sostituendo la lettera I con un fulmine. Questo nuovo stemma, che sostituisce il logo originale, apparirà per la prima volta sulla versione sportiva della presunta Volkswagen ID.2, il cui nome deve ancora essere confermato.

Si prevede che sarà lanciata nel 2026 e prenderà il posto dell’attuale Polo. Questa sarà dunque la prima Volkswagen GTI 100% elettrica.