Volvo aumenta l’autonomia della C40 e XC40 Recharge MY2023

Il MY2023 delle Volvo C40 e XC40 Recharge ora offre una batteria più capiente da 82 kWh, che promette da 32 fino a 64 km di autonomia aggiuntiva

Novità in arrivo in casa Volvo: stavolta le protagoniste sono la C40 e la XC40 Recharge, che per il 2023 vengono aggiornate mettendo a disposizione dei clienti una nuova batteria da 82 kWh grazie alla quale viene aumentata sensibilmente l’autonomia massima sia nei confronti delle versioni a singolo motore elettrico, sia di quelle Twin con powertrain a doppia unità “ad elettroni”.

In questo modo i modelli a singolo motore, ora modificato con trazione esclusivamente al posteriore, sono in grado di offrire una percorrenza superiore con la singola ricarica pari a circa 32 km nel ciclo WLTP (476 e 460 km totali rispettivamente per C40 e XC40 Recharge), mentre quelli “Twin” ne promettono addirittura 64 facendo lievitare l’autonomia massima ben oltre i 500 km per entrambe le vetture della Casa svedese.

Ma non è tutto: oltre a una maggiore efficienza, Volvo ha regalato alle C40 e XC40 Recharge anche una maggior potenza visto che ora i modelli a singolo motore possono disporre di 238 cavalli utilizzabili (contro i precedenti 231), mentre quelli “Twin” sono equipaggiati con due unità elettriche anteriori da 163 CV e una posteriore da 245 CV. L’arrivo sul mercato dei MY2023 è previsto per il prossimo mese di maggio, con prezzi da circa 56.000 Euro per la C40 e da circa 54.000 Euro per la XC40 Recharge.