Volvo dice addio al diesel a partire dal 2024

Durante la Climate Week tenutasi a New York, Volvo ha svelato una delle sue decisioni più significative in tema di sostenibilità: cessare la produzione di veicoli diesel entro l’inizio del 2024. Questa scelta non sorprende del tutto, visto che la compagnia svedese aveva già palesato le sue intenzioni, dichiarando che, dal 2030, offrirà esclusivamente modelli elettrici.

Il cammino di Volvo verso l’elettrico

Mentre fino al 2019 il diesel dominava nelle vendite del marchio in Europa, la situazione è radicalmente cambiata. Oggi, la vasta maggioranza dei veicoli Volvo in circolazione sono o completamente elettrici o ibridi plug-in. Questo cambiamento è in linea con una serie di scelte aziendali coerenti: ad esempio, già lo scorso novembre, Volvo aveva ceduto la sua quota in Auroba, una joint venture focalizzata sulla produzione di motori endotermici. Intanto la produzione non si ferma. La Casa ha recentemente introdotto l’EX30, un crossover compatto, e nel 2024 presenterà l’EX90. Entro il 2026, il panorama automobilistico sarà arricchito da sei nuovi modelli elettrici Volvo, inclusi l’XC60 e il minivan EM90.

Volvo: parla il CEO Jim Rowan

Jim Rowan, amministratore delegato di Volvo, ha preso la parola durante l’evento newyorkese, sottolineando la determinazione dell’azienda verso un futuro elettrico e la meta della neutralità carbonica entro il 2040: “La propulsione elettrica rappresenta il nostro domani, superando di gran lunga i motori tradizionali in termini di efficienza. Portano con sé minori livelli di rumore, vibrazioni ridotte, costi di manutenzione più bassi e, soprattutto, zero emissioni“. Con decisioni coraggiose e una chiara visione di futuro, Volvo si sta posizionando come leader nell’ambito dei veicoli elettrici, contribuendo attivamente alla transizione verso un mondo più sostenibile.