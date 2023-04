Volvo EX90 Excellence: il nuovo SUV elettrico si fa più lussuoso

La nuova versione di lusso dell'EV arriverà dapprima sul mercato cinese con configurazione dual motor e autonomia fino a 650 km con una singola ricarica.

Volvo ha sfruttato il Salone di Shanghai 2023 per presentare al pubblico la nuova Volvo EX90 Excellence. Si tratta della versione top di gamma e lussuosa del SUV elettrico di nuova generazione presentato di recente, che eleva ulteriormente l’esperienza premium.

La EX90 Excellence è l’ideale per chi predilige rilassarsi nei sedili posteriori piuttosto che guidare. Esternamente, presenta alcune modifiche rispetto al modello a sette posti, conferendole un aspetto più disinvolto ed elegante.ù

La carrozzeria propone una verniciatura bicolore

Tra le novità, spiccano la colorazione bicolore e i cerchi in lega da 22”, ottimizzati per migliorare l’aerodinamica, la robustezza e la maneggevolezza. L’abitacolo mostra il vero cambiamento rispetto al modello standard.

Ad esempio, i sedili posteriori sono stati rimossi e sostituiti con due sedili individuali con cuscini morbidi e confortevoli. A seguito dell’ottimizzazione del comfort dei sedili posteriori, il team ha aggiunto ulteriori funzionalità. Un frigorifero tra i due sedili può ospitare una bottiglia di grandi dimensioni.

Accanto al legno naturale della consolle centrale c’è un pannello di controllo perfettamente integrato che permette di regolare le funzioni dedicate al comfort. Da qui, è possibile accedere ai comandi per il riscaldamento dei sedili (tre livelli) e la funzione massaggio (cinque livelli).

Un altro cambiamento significativo presente sulla EX90 Excellence riguarda l’elemento in cristallo Orrefors nella console centrale, che funge da interruttore per il dispenser di fragranze, in grado di gestire fino a tre diverse profumazioni. Non manca l’illuminazione ambientale nell’abitacolo, che contribuisce a creare un’atmosfera rilassante nella vettura.

Sono stati usati solo materiali sostenibili

Per quanto riguarda i materiali, la Volvo EX90 Excellence offre rivestimenti in misto lana personalizzati o in tessuto Nordico, quest’ultimo realizzato con materiali riciclati come bottiglie PET e materiali bioattribuiti dalle foreste svedesi e finlandesi. Il misto lana, invece, rispetta rigorosi standard di sostenibilità per il benessere degli animali e le questioni ambientali e sociali.

A livello tecnologico, la nuova versione dell’EV si basa sulla stessa piattaforma avanzata presentata l’anno scorso per la EX90. È al momento il veicolo a quattro posti più sicuro mai prodotto dalla casa svedese fino ad ora.

È dotata di un avanzato sistema di sicurezza grazie alle ultime tecnologie di rilevamento sviluppate da Volvo, sia interne che esterne, alla tecnologia LiDAR di Luminar fornita di serie e a un innovativo sistema per comprendere le reazioni del guidatore.

Un sistema centrale con piattaforma di elaborazione NVIDIA Drive con SoC Xavier e Orin, piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm e software creato internamente gestisce le principali funzioni dell’auto, dalla sicurezza all’infotainment fino alla gestione della batteria.

All’interno c’è un ampio schermo da 14.5 pollici

La Volvo EX90 Excellence è un’auto all’avanguardia che funge anche da computer su ruote. Come uno smartphone o un laptop, è stata progettata per migliorare nel tempo grazie agli aggiornamenti software via OTA.

Attraverso il display touch da 14.5 pollici è possibile accedere a un sistema di infotainment molto intuitivo. Inoltre, la connessione 5G di serie (dove disponibile) rende facile installare le app necessarie.

È possibile ascoltare musica e podcast in streaming tramite il nuovo sistema audio Bowers & Wilkins dotato di Dolby Atmos. L’impianto è stato ottimizzato per la configurazione a quattro posti dell’abitacolo della Volvo EX90 Excellence. Ci sono, inoltre, degli altoparlanti integrati nei poggiatesta migliorano ulteriormente l’esperienza sonora immersiva.

Infine, grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale, la nuova variante del SUV elettrico garantisce fino a 650 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo cinese CLTC.