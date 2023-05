Eternal City Motorcycle Show: il 23-24 settembre 2023 Roma è capitale delle due ruote

L'evento si svolgerà dal 23 al 24 settembre 2023 nella suggestiva cornice del Palazzo dei Congressi a Roma

Roma diventerà per un weekend la capitale delle due ruote. Quando? Dal 23 al 24 settembre 2023 quando la città ospiterà, nella suggestiva cornice del Palazzo dei Congressi a Roma, la settima edizione di Eternal City Motorcycle Show.

Eternal City Motorcycle Show 2023: date e anteprime dell’evento

Eternal City Motorcycle Show si conferma l’evento di riferimento per i bikers del centro-sud Italia ma e non solo.

Tanti gli espositori che arricchiranno la kermesse, con oltre 150 aziende e 60 preparatori presenti, che incontreranno il pubblico con le loro novità, artisti, esibizioni, bike show e gli attesissimi demo ride, che saranno i protagonisti della nuova edizione. Saranno presenti le più importanti case motociclistiche (Aprilia, Bmw, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Indian Motorcycle, Ktm, Moto Guzzi, Moto Morini, Royal Enfield, Triumph, Yamaha), che daranno la possibilità ai visitatori di provare gratuitamente i nuovi modelli della loro gamma 2023.

Sono attesi special guest internazionali provenienti da tutto il mondo: dagli Stati Uniti Bob Seeger della leggendaria officina Indian Larry e Frisco Joey; dall’Australia l’artista Russel “MOW” Murchie; dal Giappone Emi Suganuma e Sunny Yano di “Mooneyes”, che premieranno la loro moto preferita con un viaggio per Yokohama e un trattamento VIP al Yokohama Hot Rod Custom Show. Grande attesa anche per Autorama: esposizione di altissimo livello di spettacolari auto d’epoca americane restaurate e personalizzate a cura dei car club tradizionali Rumblers e Portoricano. Riflettori accesi anche sulla cultura degli scooter, con uno sguardo alla storia e ai modelli classici e alla personalizzazione, grazie al progetto Kick Start curato dal blog Scooterismo.

Oltre al passato, il pubblico potrà vedere e toccare con mano gli ultimi modelli della mobilità urbana, con le tecnologie al servizio dell’utilizzo delle due ruote in città. Un vortice di proposte di stile con produttori di accessori, artigiani, creatori di capi di abbigliamento unici, ma anche barbieri, live band, DJ set. Mille tentazioni per motociclisti e non. Tanti food truck di alta qualità e intrattenimento non-stop, sia indoor che outdoor, per continuare a passare del tempo tra amici anche dopo cena, in un clima di grande festa che questo evento ha mantenuto negli anni. Come nella scorsa edizione, Eternal City Motorcycle Show omaggerà la cultura Giapponese con spettacoli ed esposizioni in collaborazione con l’ufficio del turismo Giapponese.