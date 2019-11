Aprilia RS 250 SP: la protagonista del prossimo Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production

Tra le altre novità, ad Eicma 2019 Aprilia ha tolto i veli alla piccola Aprilia RS 250 GP, moto da corsa che servirà a scoprire i futuri Campioni di domani

La sportiva dalla media cilindrata RS 660, la Tuareg, il Concept per una Tuono 660 e le nuove versioni della RSV4 e della Tuono V4: queste le principali novità che Aprilia ha svelato in occasione del Salone Eicma 2019 di Milano, alle quali si è aggiunta una piacevole sorpresa che farà brillare gli occhi di tutti quei giovanissimi che vogliono seguire le orme dei grandi italiani del motociclismo, tra i quali Rossi, Capirossi e Biaggi.

Si chiama Aprilia RS 250 GP e sarà la protagonista del prossimo Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production, al via nel 2020 con l’obiettivo di avviare alle corse su pista ragazze e ragazzi a partire dagli undici anni. Si tratta di un progetto curato direttamente da Aprilia Racing e rappresenta il primo passo verso la valorizzazione sportiva di tutti quei talenti italiani che hanno bisogno di un supporto per crescere come professionisti, in vista di un possibile coinvolgimento nelle tre classi del Motomondiale.

APRILIA RS 250 GP: MADE IN OHVALE

La piccola Aprilia RS 250 GP dispone di una dotazione tecnica che sfrutta tutta l’esperienza del reparto corse della Casa di Noale: la componentistica, Brembo per i freni, Ohlins per le sospensioni, SC Project per lo scarico, Marchesini per i cerchi e Pirelli per le gomme, è rivolta verso la ricerca del miglior rapporto peso/potenza, che la porta ad ottenere una forte riduzione in peso di circa 35 kg rispetto al modello stradale RS 125 da cui deriva.

Prodotta in collaborazione con i tecnici della Ohvale, conosciuti nel mercato delle moto di piccole dimensioni, la nuova Aprilia RS 250 GP seguirà fedelmente il regolamento tecnico e sportivo del nuovo Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production, con un prezzo altamente competitivo (sotto i 10mila Euro) che permetterà al talento dei piloti di emergere sulla preparazione tecnica del mezzo, un concetto che nel motorsport odierno è diventato, al contrario, sempre più determinante.

APRILIA RS 250 GP: PARTE INTEGRANTE DEL CIV

La nuova Aprilia RS 250 GP sarà il fulcro attorno al quale il nuovo Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production prenderà vita, con una prima edizione che entrerà nel programma del Campionato Italiano Velocità – CIV Junior attraverso un calendario di sei gare. Tutti i giovanissimi di unidici anni potranno darsi battaglia sulle piste più importanti d’Italia: tra questi, alla fine della stagione, emergerà il Campione dell’edizione 2020, che entrerà a far parte di un progetto curato direttamente da Aprilia Racing al fine di valorizzare la sua carriera sportiva da professionista.

LE PAROLE DI GIOVANNI COPIOLI, PRESIDENTE FMI

“Dopo l’ottimo lavoro fatto insieme al Gruppo Piaggio con il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, con grande soddisfazione annunciamo per il prossimo anno la nascita del Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production, realizzato in collaborazione con Aprilia Racing. Insieme alla casa di Noale, da sempre impegnata nel far esordire e coltivare i migliori talenti italiani, lanceremo questo nuovo Campionato all’interno del CIV Junior. Da anni cerchiamo di migliorare il percorso di crescita per i giovani talenti e questa sarà sicuramente un’ulteriore palestra per futuri campioni”.

IL COMMENTO DI MASSIMO RIVOLA, AD APRILIA RACING

“Il nuovo Campionato riprende una tradizione che rende unica Aprilia, un marchio che ha portato alle gare in pista generazioni di ragazzi e fatto crescere grandi campioni. Dal 2020, grazie alla partnership con la Federazione, torniamo a far divertire tanti ragazzi che in questo Campionato troveranno la realizzazione di un sogno e forse, è un augurio, l’inizio di un cammino nel mondo del motociclismo sportivo. Per questo abbiamo pensato a una moto facile e a una formula che avvicini il maggior numero di ragazzi al motociclismo sportivo”.