Askoll XKP 2.8: caratteristiche e prezzi dello scooter elettrico

Novità in arrivo in casa Askoll. Il brand specializzato nella costruzione di scooter elettrici, ha presentato il nuovo XKP 2.8 pensato per tutti i Millennials che cercano un compagno per gli spostamenti quotidiani dalle linee pulite e aggressive, tanta tecnologia e tutta l’affidabilità del Made in Italy.

Askoll XKP 2.8: le caratteristiche

Askoll XKP 2.8 è disponibile in due varianti: L1 (che può essere guidato anche con la patente AM) e il fratello maggiore omologato L3. I due modelli hanno la stessa base, quella della fortunatissima serie eS che Askoll ha perfezionato e rinnovato negli anni. Il look però è radicalmente diverso a partire dall’anteriore che è caratterizzato dal nuovo faro rotondo e leggermente inclinato. Oltre ad essere più luminoso, combinato al nuovo parafango, stravolge completamente l’impatto visivo rispetto ai precedenti modelli e definisce immediatamente un carattere grintoso e sportivo. Il centro stile Askoll ha poi rimarcato lo stesso look aggressivo anche nel posteriore con un gruppo ottico completamente ridisegnato che trova posto sotto un codino più corto.

Il risultato è uno scooter dal design dinamico e muscoloso che, anche grazie alla cura dei dettagli, si distingue nel panorama delle due ruote elettriche. Tutto nuovo anche il display multicolor da 5,5 pollici che, oltre a seguire il design delle due ruote più sportive, garantisce grande visibilità. In tutte le condizioni di luce sono infatti ben visibili tutte le informazioni (velocità, carica della batteria, temperatura, orario e chilometri percorsi). XKP è inoltre dotato delle più avanzate tecnologie IoT che combinate alla nuova app consentono di avere un completo accesso allo scooter anche da remoto e personalizzare moltissime funzioni. Si può, ad esempio, conoscere in ogni momento la posizione di XKP e, in caso di furto, bloccare il veicolo da remoto.

Sotto alla freschezza del nuovo look si nasconde un’incredibile concretezza tecnologica in entrambe le versioni. L1 ed L3 si differenziano infatti solo per la velocità massima che nel primo raggiunge i 45 km/h e nel secondo i 66 km/h. Ovviamente ne deriva anche una diversa autonomia che per l’L1 arriva fino a 87 km mentre per l’L3 a 90 km (Secondo la 168/2013 CE). Entrambi sono spinti dal motore Askoll da 2,7 kW in grado di erogare una coppia di 158 Nm nell’L1 e di 130 Nm nella versione L3. Montano due batterie agli ioni di litio estraibili da 1,4 kWh ciascuna che, grazie al loro peso di soli 7,6 kg, possono essere ricaricate con la normale corrente domestica in circa 6 ore. Le doti dinamiche del XKP sono frutto della combinazione di due fattori: la leggerezza e la scelta delle ruote da 16”.

Con un peso di soli 71 kg, lo scooter Askoll si conferma molto maneggevole e in grado di mettere a proprio agio anche il pubblico femminile e i centauri alle prime armi. Merito anche dell’altezza della sella da terra: solo 76 cm. Le ruote da 16” offrono un ottimo comfort e grande sicurezza anche sui fondi sconnessi. Sull’XKP 2.8 si è scelto di montare pneumatici (90/80 all’anteriore e 110/70 al posteriore) che contribuiscono ulteriormente ad assorbire le asperità del fondo stradale e a garantire una maggior aderenza. La frenata è affidata a un disco da 230 mm all’anteriore (190 mm nella versione L1) e da 190 mm al posteriore.

Askoll XKP 2.8: quanto costa

I nuovi Askoll XKP saranno disponibili nelle colorazioni antrachite e night gray a partire da giugno al prezzo di 5.090 euro per il modello L1 e 5.290 euro per l’L3.