Benelli: arrivano le nuove TRK 702 e 702X

Si dice che la pazienza sia la virtù dei forti e allora chi ha saputo aspettare può essere premiato con una bella notizia: sono, finalmente, disponibili nelle concessionarie le nuove Benelli TRK 702 e TRK 702X.

Benelli TRK 702 e 702X: le caratteristiche

Come già avvenuto per la TRK 502, anche per la sorella maggiore 702 sarà esponile in due versioni, una più indicata per l’uso stradale e una adatta anche per qualche escursione in enduro, come suggerito dal none. Entrambe le moto sono dotate di un motore bicilindrico frontemarcia quattro tempi e raffreddato a liquido con 4 valvole per cilindro e doppio albero a camme in testa con una cilindraTA di 698 cc, 70 CV di potenza massima e 70 Nm di coppia massima. Il cambio (estraibile) è a sei marce, la frizione è una multidisco in bagno d’olio con antisaltellamento e la lubrificazione è forzata con carter umido. Le emissioni di 107 g/km rispettano chiaramente la normativa Euro 5 e il consumo di carburante dichiarato è di 4,6 litri ogni 100 km. Il forcellone è in alluminio con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico e nell’idraulica, mentre la forcella è una upside-down da 50 mm e 140 mm di escursione.

L’impianto frenante può contare su doppio disco da 320 mm davanti con pinza a quattro pistoncini e disco da 260 mm e pinza singolo pistoncino dietro. Per entrambe il serbatoio è di ben 20 litri e il peso in ordine di marcia è di 235 kg. Troviamo poi blocchetti elettrici retroilluminati, gruppo ottico full led e display TFT a colori da 5″ con connessione bluetooth al proprio smartphone per mostrare le notifiche e aprire o chiudere la chiamata dai blocchetti. Un’apposita applicazione gratuita può attivare il mirroring del telefono sul dashboard consentendo così anche la navigazione.

La TRK 702, la versione pensata per chi vuole viaggiare sempre su asfalto, è dotata di cerchi in lega da 17″ e attitudine turistica fanno il paio con soluzioni pratiche che puntano al comfort e alla versatilità. Monta di primo equipaggiamento pneumatici Pirelli Angel GT 120/70 e 160/60. Il monoammortizzatore posteriore in questo caso è un’escursione di 45 mm che si traduce in 154 mm alla ruota. L’altezza della sella da terra è di 795 mm. L’estetica è poi specifica come potete vedere e le colorazioni proposte sono Anthracite Grey e Pearl White ed in serie limitata anche Forest Green. La TRK 702X, che strizza l’occhio all’adventouring, si differenzia nel look ma soprattutto nell’adozione della ruota anteriore da 19″.

I cerchi sono a raggi e i pneumatici di primo equipaggiamento sono i Pirelli Scorpion STR nelle misure 110/80 e 150/70. L’altezza della sella da terra diventa di 835 mm. Il monoammortizzatore ha un’escursione di 50 mm e quindi la corsa della ruota posteriore diventa di 173 mm. Le colorazioni proposte sono sempre Anthracite Grey e serie limitata Forest Green alle quali si aggiunge il Moon Grey.

Benelli TRK 702 e 702X: quanto costano

Benelli TRK 702 e 702 X costa entrambe 7.490 euro franco concessionario. Le moto arrivano in concessionaria alla fine di luglio e fino al 31 dicembre 2023, Benelli offre compreso nel prezzo il tris di valigie in alluminio.