Buell Super Touring arriva nel 2025

Presentata ormai 12 mesi fa alla Daytona Bike Week la Buell Super Touring entrerà in produzione tra un paio d'anni ma si può già prenotarne una attraverso il sito con appena 50 dollari di caparra che saranno poi restituiti nel caso un cui il progetto non veda la luce

Nn è un marchio propriamente mainstream, ma Buell ha un discreto numero di appassionati che si staranno chiedendo quali novità ci siano in arrivo. La più importante si chiama Super Touring, ma per vederla sul mercato si dovrà air un (bel) po’ di pazienza.

Buell Super Touring: ci si vede tra due anni, forse…

Con l’uscita di scena del fondatore Erik Buell dal consiglio di amministrazione, il marchio americano sta lavorando per dare nuovo slancio alla propria produzione e alla propria storia. La Casa ha annunciato l’arrivo di ben dieci modelli a partire dal 2024 capitanate dalla supersportiva Hammerhead 1190 e dalla variante naked 1190 SX. Successivamente, le luci della ribalta sono state prese dalla Baja Dune Racer e dalla Super Cruiser 1190, dotata di un motoreil bicilindrico a V di 72° derivato dal 1125 Rotax, capace di erogare una potenza massima di 185 CV a oltre 10.000 giri e una coppia di 138 Nm a 8.000 giri. Sulla stessa meccanica verrà sviluppata la Super Touring annunciata ormai un anno fa alla Daytona Bike Week.

Dalle immagini diffusa, si apprezza come questo modello sembra essere stato sviluppato per essere il compagno ideale per lunghi viaggi grazie al cupolino protettivo, alla comoda sella per due e alla coppia di valige in alluminio in stile adventure. Oltre al motore e al tipico telaio con serbatoio interno ritroviamo nelle immagini altri dettagli della tradizione Buell come il freno anteriore con disco perimetrale. Meno positive sono incoraggianti le notizi sulla sua produzione.

La Super Touring non verrà prodotta né nel 2023 e neppure 2024 ma addirittura 2025, presumibilmente per problemi legati alla fornitura di alcuni componenti. Il prezzo dovrebbe essere di circa 22.000 dollari e il modello si può già prenotarne una attraverso il sito con appena 50 dollari di caparra che saranno poi restituiti nel caso un cui la moto non entrasse in produzione.