CF Moto 700MT 2024 caratteristiche tecniche e prezzi

La CF Moto 700MT nasce come evoluzione della 650MT punta a ad avere performance migliori e una dotazione più completa

Sono davvero tante le novità che in questi giorni di EICMA 2023 stanno venendo alla luce e restando nel mondo delle ruote tassellate non possiamo non citare la nuova CF Moto 700MT.

CF Moto 700MT: le caratteristiche

Nasce come evoluzione della 650MT ma si rivoluziona la nuova CF Moto 700MT non ha solo un motore di curatore maggiore. La Casa, infatti, ha puntato ad avere performance migliori e una dotazione più completa. A un primo dopo d’occhio si può apprezzare look caratterizzato dall’integrazione tra serbatoio, cupolino e codone. Il design è muscoloso ma raffinato, quello di una moto che vuole comunicare il piacere del viaggio. I paramani, il puntale e il terminale di scarico sono perfettamente integrati.

La 700MT è spinta da un motore bicilindrico frontemarcia con quattro valvole per cilindro capace di erogare i 67 CV di potenza massima e i 60 Nm di coppia massima a 7.250 giri/min con un’erogazione regolare.

A livello di elettronica, su quesa moto spiccano il sistema ABS a due canali, il Traction Control per garantire massima sicurezza in ogni condizione di guida. Le mappe motore, selezionabili attraverso il blocchetto comandi posto sul lato sinistro del manubrio, adeguano le caratteristiche di erogazione e risposta al comando del gas. Questi sistemi contribuiscono alla sicurezza sono un plus che CFMOTO mette al centro un’offerta di prodotto completa. Non mancano il promemoria di cambio marcia e l’avviso di superamento della velocità pre-impostata. La forcella a steli rovesciati da 43mm completamente regolabile nel precarico delle molle e nei freni idraulici con funzione separata in compressione e in estensione tra i due steli. Il mono, che non agisce su leveraggio progressivo, è collegato direttamente tra telaio e forcellone ed anch’esso è completamente regolabile nel precarico e nei freni idraulici.

La sella dista 845mm da terra e il peso della CF Moto 700MT raggiunge quota 207 kg a secco. L’impianto frenante è composto da un doppio disco anteriore da 300mm e il posteriore da 240mm, immancabile il sistema ABS a due canali. Lo schermo TFT a colori da 5” è regolabile su cinque livelli della luminosità, inoltre è possibile collegare facilmente lo smartphone e sfruttare il potenziale della App dedicata CF Moto Ride per tenere sottocchio i dati della moto e molto altro. Attraverso i comodi blocchetti sul manubrio è poi possibile impostare le modalità di guida.

CF Moto 700MT: prezzo da definire

L’allestimento della nuova CF Moto 700MT prevede poi supporti per le valige laterali, maniglione in alluminio per il passeggero, paramani e parabrezza regolabile. Non sono, invece, ancora disponibili informazioni sul prezzo di vendita.