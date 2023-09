CF Moto lancia l’audace naked 450NK

CF Moto 450NK si guida con patente A2 ed è già disponibile presso i concessionari in colorazione Nebula White al prezzo di listino di 5.490 euro, iva inclusa, franco concessionario

Il settore delle naked si arricchisce di una nuova protagonista. Stiamo parlando della CF Moto 450NK che, sulla scia della “sorella maggiore” 800NK, è stata sviluppata per avere avere una moto dall’alto livello tecnico e prestazionale.

CF Moto 450NK: le caratteristiche tecniche

L’estetica si conferma, come per le altre naked CF Moto, elegante, ma allo stesso tempo aggressiva e moderna, mixando armoniosamente una forma sinuosa con dettagli sportivi, quali il muscoloso serbatoio carburante e le protezioni radiatore. Il gruppo ottico FULL LED, dalla forma distintiva e innovativa e il brillante colore Nebula White completano il layout complessivo del veicolo rendendo le forme ancora più filanti.

Il motore è un bicilindrico fronte marcia da 449 cc di cilindrata, che sprigiona una potenza massima di 34,5 kW (46,9 CV) a 10.000 giri/min e un coppia massima è di 39,3 Nm a 7.750 giri/min; il cambio è a sei marce e la velocità massima raggiungibile è di 178 km/h. L’albero motore con fasatura a 270° da carattere e sonorità personale all’unità, il doppio albero di bilanciatura inoltre riduce al minimo le vibrazioni. Il serbatoio carburante è da 14 litri, i consumi di 22 km/l e le emissioni di CO2 pari a 105 g/km.

La precisione di guida è garantita da un telaio tubolare in acciaio legato al cromo-molibdeno, con il motore come parte della sua funzione strutturale. Il peso di soli 155 kg restituisce un comportamento super agile e improntato alla massima dinamicità. L’impianto frenante, controllato da un sistema ABS a doppio canale, è J.JUAN e monta disco singolo da Ø320 mm all’anteriore con un pinza radiale a 2 pistoncini e Ø220 al posteriore. La stabilità della 450 NK è garantita da un sistema sospensivo con forcella a steli rovesciati di diametro Ø 37 mm all’anteriore e mono ammortizzatore regolabile nel precarico a leveraggio progressivo al posteriore. L’agilità è assicurata dai cerchi in lega leggera di alluminio a 6 razze da 17” che calzano pneumatici sportivi CST ADRENO HS AS5 rispettivamente da 110/70 R17 all’anteriore e 150/60 R17 al posteriore e forniscono le migliori prestazioni in ogni condizione.

Il Traction Control (TCS) è sicuramente uno dei punti di forza di questo veicolo, che assicura aderenza al terreno, controllo e sicurezza, mentre la alla frizione anti saltellamento CF-SC, già presente anche sugli altri modelli, permette di scalare le marce con estrema fluidità. A completare la ciclistica, dimensioni contenute di 1.990 x 810 x 1.130 mm, interasse di 1.365 mm e sella alta 795 mm con maniglione a fibbia e cavalletto laterale.

La strumentazione è costituita da un display digitale TFT da 5″, di facile lettura grazie alla luminosità regolabile su 5 livelli e dotato di connettività Bluetooth caschi e smartphone, Trip Computer e orologio. Due le modalità̀ di visualizzazione tra cui è possibile scegliere, Concision e Classic; tante le dotazioni di serie quali il promemoria di cambio marcia e l’avviso superamento velocità pre impostata che possono essere attivati e disattivati direttamente dalla strumentazione. Sempre di serie anche il controllo di trazione (TCS), la frizione anti saltellamento, la predisposizione presa 12V per accessori, il sistema di navigazione e relativa App #cfmoto Ride, la T-Box e il sensore 4G che utilizza una “recinzione elettronica” per informare il pilota della posizione del veicolo: tutti gli aggiornamenti del software vengono forniti ‘Over the Air’ (OTA) tramite l’ app #cfmoto RIDE, eliminando la necessità di portare la moto in concessionaria.

CF Moto 450NK: colori e prezzi

CF Moto 450NK si guida con patente A2 ed è già disponibile presso i concessionari in colorazione Nebula White al prezzo di listino di 5.490 euro, iva inclusa, franco concessionario.