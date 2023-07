CF Moto presenta la 800NK Sport e la 800NK Advanced

Il motore bicilindrico in linea è in grado di erogare una potenza massima di 95,2 CV a 9.250 giri/min e una coppia massima è di 79 Nm a 8.000 giri/min

Novità, anzi, dopo novità in casa CF Moto: il brand, leading brand in Cina, ma in continua crescita anche in Italia grazie alla sua nuova collaborazione con Padana Sviluppo, ha ha presentato la 800NK Sport e la 800NK Advanced. Scopriamole insieme.

CF Moto 800NK Sport e 800NK Advanced: le caratteristiche

La nuova 800NK incarna perfettamente tutte le caratteristiche delle naked più iconiche: design e prestazioni mixati perfettamente a tecnologia e innovazione. A un’estetica elegante, ma allo stesso tempo aggressiva e moderna, si abbinano un serbatoio carburante da 15 litri, dalla forma muscolosa ed energica, e delle innovative protezioni radiatore, che contribuiscono in maniera armoniosa all’aspetto sportivo “nascosto” della moto. La 800NK potrebbe sembrare minimalista, ma le linee e le forme ergonomiche la rendono incredibilmente unica, passando da una posizione più aggressiva e sportiva a una più comoda e adatta all’utilizzo di tutti i giorni.

L‘altezza della sella è di 795 mm, ma con una sella opzionale può salire fino a 830 mm per tutti coloro che desiderano una soluzione più sportiva e dinamica. Il gruppo ottico full LED, dalla forma distintiva e innovativa, è arricchito solo per 800NK Advanced, da due inserti luminosi sul manubrio che si accendono ogni volta che vengono attivati gli indicatori di direzioni corrispondenti, la segnalazione di emergenza e che cambiano colore tra 16 colorazioni diverse, che possono essere scelte dall’utente direttamente dalle impostazioni del display e che variano di colore anche in base alla modalità di guida scelta; l’illuminazione del manubrio e la modalità notturna “Follow me home” che si spengono 10 secondi dopo aver disinserito l’accensione sono ulteriori aggiunte interessanti per questo prodotto di ultima generazione.

Il motore bicilindrico in linea è il cuore pulsante della 800NK e regala numeri ai vertici della categoria. L’unità DOHC produce 70 kW (95,2 CV) a 9.250 giri/min e la coppia massima è di 79 Nm a 8.000 giri/min. Grazie ai suoi valori di coppia e potenza 800NK può raggiungere la velocità massima di 220 km/h; il doppio albero di bilanciamento fornisce una soppressione ottimale delle vibrazioni, mentre l’albero motore con fasatura a 285° dona un caratteristico ringhio gutturale. Inoltre, l’airbox e il filtro dell’aria sotto la sella posteriore offrono una manutenzione più semplice. La tecnologia ride-by-wire offre diverse erogazioni di potenza in base alla modalità di guida selezionata: Street, Rain e Sport per adattare la moto a diversi scenari di guida. La stabilità della 800NK è garantita dalle sospensioni KYB completamente regolabili, con forcella a steli rovesciati di diamtro Ø 43 mm regolabile nel precarico e nell’ idraulica all’anteriore e monoammortizzatore regolabile in precarico e idraulica al posteriore.

La loro messa a punto è un equilibrio ottimale tra la sportività richiesta in curva e il comfort necessario per la guida in città. l’800NK Advanced, in aggiunta, è dotata anche di manubrio in alluminio sdoppiato, Quick shift bidirezionale e ammortizzatore di sterzo. I cerchi in lega leggera da 17” riducono le masse non sospese della moto e calzano pneumatici sportivi MAXXIS Supermaxx ST2 radiali rispettivamente da 120/70 ZR17 all’anteriore e 180/55 ZR17 al posteriore, che garantiscono le migliori prestazioni in ogni condizione. CFMOTO 800NK monta impianto frenante J.JUAN con all’anteriore due dischi da 320 mm, con pinze radiali a 4 pistoncini, mentre al posteriore un disco singolo di diametro 260 mm, il tutto controllato da un ABS BOSCH a doppio canale. Scalare le marce è ben gestibile grazie alla frizione antisaltellamento CF-SC, mentre, solo sulla versione 800NK Advanced, divertimento ed efficacia del cambio vengono ancor più esaltati grazie al sistema Quick Shift.

800NK Sport è dotata di un display Digitale TFT da 5″, con connettività Bluetooth caschi e smartphone, regolazione luminosità display su 5 livelli, trip computer , orologio, promemoria di cambio marcia, segnalatore frenata di emergenza e avviso superamento di velocità preimpostata. 800NK Advanced monta, invece, una strumentazione con interfaccia multimediale MMI da 8”, primo touch screen in assoluto montato su una naked di serie e con le dimensioni maggiori di tutte quelle disponibili sul mercato; anch’essa è dotata di connettività Bluetooth caschi e smartphone e orologio, ma si arricchisce di numerose altre funzioni a partire dall’accensione tramite teleocomando keyless con raggio d’azione fino a 15 m che permette di attivare luci lampeggianti e clacson.

Per entrambe i modelli, sono di serie il sistema di navigazione e relativa App CFMOTO Ride, l’Apple CarPlay per dispositivi iOS e il Carbitlink per dispositivi Android, la T-Box, il sensore 4G che utilizza una “recinzione elettronica” per informare il pilota della posizione del veicolo; tutti gli aggiornamenti del software vengono forniti ‘Over the Air’ (OTA) tramite l’app CFMOTO RIDE, eliminando la necessità di portare la moto in concessionaria. Di serie sono anche il sistema Ride by Wire, la frizione anti saltellamento, il Cruise Control e la predisposizione presa 12V per accessori.

CF Moto 800NK Sport e 800NK Advanced: colori e prezzi

Le due versioni CF Moto 800NK sono già disponibili presso i concessionari, 800NK Sport in colorazione Zircon Black al prezzo di listino di 7.890 euro iva inclusa franco concessionario ora in promozione a 7.390 euro. CF Moto 800NK Advanced, invece, in colorazione Nebula White è disponibile al prezzo di listino di 8.490 euro, ora in promozione a € 7.990 euro.