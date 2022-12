Colonnine elettriche: si va verso la proroga degli incentivi e il mondo moto ringrazia

Il decreto Milleproroghe aggiunge 10 milioni alle due ruote. Il bonus 80% per la ricarica a casa sarà valido fino al 31 dicembre 2023

Sarà un inverno caldo per il Governo, alle prese con una legge di Bilancio complicata da realizzare nei tempi previsti. L’esecutivo pare intenzionato a mantenere e a migliorare alcuni punti ereditati dalla precede legislatura, come il bonus per wallbox e colonnine per la ricarica diverticoli elettrici.

Il Governo dà una scossa al mercato delle moto elettriche

Il provvedimento doveva garantire un contributo dell’80% su acquisto e installazione di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, con i limiti di prezzo di 1.500 euro a persona e 8.000 euro a condominio. La misura era stata approvata ad agosto dall’esecutivo Draghi, ma è ancora in attesa del decreto attuativo, nonostante il testo stabilisca che il bonus può essere richiesto solo fino al 31 dicembre 2022. Il rischio che la norma svanisse nel vuoto era alto, ma il nuovo Governo ha rimediato inserendolo nel decreto Milleproroghe.

La bozza prolunga la scadenza dell’incentivo fino alla fine dell’anno prossimo e che possa essere utilizzato anche per acquisti effettuati dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. Non siamo ancora all’approvazione definitiva, né a quella del decreto attuativo, ma l’estensione dell’orizzonte temporale del bonus è la notizia che aspettavano tanti automobilisti. L’Esecutivo sarebbe intervenuto anche per dare una scossa, è proprio il caso di dirlo, al mercato delle moto elettriche stanziando 5 milioni di euro all’anno verso le due ruote a sera emissioni, sottraendo le risorse al fondo 2023-2024 per gli scooter termici. Non resta che attendere il testo finale