Ducati Corse e Audi Sport partner nel Campionato Mondiale MotoGP

Ducati Corse e Audi Sport annunciano una partnership tra il reparto corse della Casa dei Quattro Anelli e il Ducati Lenovo Team per tutta la stagione del Campionato Mondiale MotoGP.

Il Mondiale MotoGP ruota attorno a Ducati

A partire dalla gara inaugurale in programma lo scorso weekend a Portimão (Portogallo), il Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia e il compagno di squadra Enea Bastianini porteranno sui circuiti di tutto il mondo il logo di Audi Sport sulle carene delle Desmosedici GP. Per Ducati e Audi si tratta di una collaborazione capace di trasmettere la passione per il mondo delle competizioni e la sinergia autentica tra due brand che cooperano quotidianamente non solo nel motorsport, ma anche in diversi altri ambiti aziendali. “Audi Sport GmbH è l’azienda con cui Audi realizza le versioni più emozionanti e performanti della gamma. RS sta per RennSport, che in tedesco significa Corsa – ha detto Claudio Domenicali, CEO Ducati -. Come appassionato di auto e moto sono sempre stato attratto dai modelli RS di Audi, che ritengo unici nella capacità di unire forti emozioni e fruibilità per tutta la famiglia. Sono le vetture che i nostri piloti usano quotidianamente con grande soddisfazione. Per questi motivi sono davvero orgoglioso che Audi Sport sia insieme al Ducati Lenovo Team in questa sfida tecnologica e sportiva che è la MotoGP. Audi Sport e Ducati hanno davvero molti elementi comuni e sono certo che l’ambiente della MotoGP e le collaborazioni tra i nostri gruppi di R&D e Stile saranno capaci di generare contenuti di grande interesse per gli appassionati delle due e quattro ruote“.

“La partnership tra il Ducati Lenovo Team e Audi Sport è un perfetto completamento della collaborazione tra i due brand, che si sviluppa anche attraverso progetti comuni nella produzione e nella rete vendita. In termini di successo sportivo in pista, Ducati è per noi un modello di riferimento per il nostro futuro coinvolgimento nella Formula 1“, ha aggiunto Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management AUDI AG. Gli fa eco Sebastian Grams, Managing Director Audi Sport GmbH: “Ducati e Audi Sport GmbH sono legate da prodotti altamente emozionali che si sposano perfettamente. Chiunque possieda una moto Ducati è potenzialmente interessato anche ai nostri modelli R e RS, così come molti dei nostri clienti desiderano guidare una Ducati. Vogliamo sfruttare questo potenziale per lavorare su prodotti ed esperienze comuni. Abbiamo molte idee interessanti che vogliamo realizzare passo dopo passo“. “Il lavoro di Ducati e Ducati Corse porta prestigio e successo al Gruppo nel campo della produzione automobilistica e del motorsport. La nuova partnership non si limita ad aggiungere il logo del rombo rosso alla moto, ma rappresenta, a livello tecnico, un’estensione del potenziale comune di Ducati e Audi e uno scambio di know-how tra i due marchi e i marchi a quattro ruote del gruppo, mentre l’intero settore della mobilità si prepara ad affrontare nuove sfide. Siamo certi che il coinvolgimento di Ducati nella MotoGP e nella Campionato Mondiale FIM MotoE per moto elettriche contribuirà alla futura direzione tecnica dell’intero gruppo“, ha concluso Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: