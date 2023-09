Ducati Diavel V4 protagonista della “Design Night” di Shanghai

L'evento “Ducati Diavel V4 Design Night” si è tenuto presso il Museum of Art Pudong e ha rappresentato l’occasione per presentare il nuovo modello in Cina a Ducatisti, media e personalità di rilievo

Il Diavel V4 con il suo design inconfondibile prosegue il giro del mondo nelle “Ducati Diavel V4 Design Nights”. Dopo il successo delle serate di Amsterdam (Klibansky Gallery), Parigi (Sinner Paris), Bruxelles (TheMerode Club), Londra (The Gherkin), New York (Moonlight Studios) e Kyoto (Tofukuji Temple), il nuovo modello Ducati si è presentato anche agli appassionati in Cina, prendendosi la scena in un evento esclusivo organizzato dalla Casa di Borgo Panigale presso il Museum of Art Pudong, nel centro di Shanghai.

Ducati Diavel V4 alla conquista della Cina

La presentazione si è tenuta all’interno del museo di arte moderna e ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra Ducatisti, media e personalità di rilievo, che dopo aver assistito al discorso del General Manager Ducati China Luca Battiloro e al live sketching della moto ad opera di un designer del Centro Stile Ducati, si sono intrattenuti sul rooftop dell’edificio per una serata ricca di musica e divertimento. Per tutti i partecipanti è stata un’opportunità per vedere da vicino il nuovo Diavel V4 e focalizzare l’attenzione sul design di una famiglia di moto che negli anni è diventata un’autentica icona di stile a livello globale.

In funzione della “Diavel V4 Design Night” di Shanghai Ducati ha creato una mostra integrata negli spazi del Museum of Art Pudong, che racconta l’evoluzione del design della famiglia Diavel, ponendo in evidenza tutte le innovazioni del Diavel V4. I gruppi ottici del nuovo Diavel V4 sono scenografici e contribuiscono a definirne in maniera inequivocabile l’estetica, in particolare nella vista posteriore con l’inedita matrice di led puntiformi. Altri due elementi caratterizzanti della moto che attirano immediatamente lo sguardo sono l’imponente pneumatico posteriore da 240 mm di larghezza con cerchi in lega a cinque razze e il prorompente silenziatore a quattro uscite.

La principale novità per la muscle cruiser di Borgo Panigale è l’introduzione del V4 Granturismo. Il motore è da sempre al centro del concetto Diavel e in questa terza generazione si conferma elemento distintivo tanto per lo stile quanto per il carattere e le prestazioni . I designer Ducati sono quindi partiti dal V4 Granturismo, valorizzandolo e rendendolo protagonista, sviluppando tutti gli altri elementi che contribuiscono allo stile del Diavel per mantenerne intatta unicità e riconoscibilità e stupire ancora una volta. La cartella stampa completa della moto con tutti i dettagli tecnici è disponibile a questo link. Il Diavel V4 è disponibile nelle concessionarie della rete Ducati nella classica colorazione Rosso Ducati oppure nella versione in nero lucido Thrilling Black.