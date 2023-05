Ducati Hypermotard 950: stile ancora più dinamico grazie agli accessori Performance

Dettagli in fibra di carbonio, parti ricavate dal pieno, sistemi di scarico ma anche accessori per semplificare l’uso touring a corto raggio: con il configuratore online i Ducatisti possono scegliere e visualizzare i loro accessori preferiti e condividere la moto dei propri sogni con il dealer più vicino

La famiglia Hypermotard 950 offre agli amanti della fun-bike Ducati grande divertimento fra le curve, agilità nell’uso cittadino e sicurezza offerta dalla sofisticata dotazione elettronica Ducati, unite ad un inconfondibile look da motard, essenziale e leggero. La famiglia è composta dalla Hypermotard 950 SP, top di gamma, che si distingue per la livrea ispirata alla MotoGP, le sospensioni Öhlins a corsa maggiorata, i cerchi forgiati Marchesini e il Ducati Quick Shift (DQS) Up and Down EVO di serie. La Hypermotard RVE è invece contraddistinta dalla livrea “Graffiti”, mentre la Hypermotard 950 è disponibile nella colorazione Ducati Red.

Ducati Hypermotard 950: stile e potenza

Il motore delle Hypermotard 950 è il bicilindrico Ducati Testastretta 11° da 937 cm³, capace di erogare 114 CV a 9.000 giri/minuto e di generare una coppia dalla curva piatta il cui picco è pari a 9,8 Kgm a 7.250 giri/minuto e, per i possessori di patente A2, è disponibile anche nella versione depotenziata. Per la famiglia Ducati Hypermotard 950 è disponibile una gamma completa di accessori Ducati Performance, acquistabili singolarmente o anche nei pacchetti Style e Sport che esaltano stile e sportività della fun-bike di Borgo Panigale. Il pacchetto Sport comprende una selezione di accessori pensata per esaltare il carattere sportivo dell’Hypermotard 950.

Il supporto portatarga in carbonio, affiancato dai silenziatori Termignoni omologati con foderi in titanio e fondelli in acciaio e gli indicatori a LED dinamici, conferiscono alla “Hyper” un’immagine ancora più dinamica e grintosa. Per rendere la Hypermotard ancora più aggressiva e accattivante senza perdere in eleganza, si può scegliere fra i tanti particolari in fibra di carbonio o alluminio lavorato dal pieno, una selezione dei quali viene proposta dal pacchetto Style. Cupolino, parafango posteriore e protezione serbatoio in fibra di carbonio sono completati dal tappo serbatoio e cover pompa acqua in alluminio dal pieno.

Chi volesse andare ancora oltre nella personalizzazione della Hypermotard 950 può adottare anche il paracalore e il parafango anteriore in fibra di carbonio, i serbatoi liquido freno e frizione e il tappo carico olio in alluminio lavorato dal pieno. La fun-bike Ducati è inoltre in grado di adattarsi alle diverse peculiarità fisiche del pilota attraverso la sella bassa e grazie ai cavalletti box anteriore e posteriore può essere sollevata e lasciata in sosta, anche se di lunga durata, in totale sicurezza.

La Ducati Hypermotard si presta però anche al commuting quotidiano così come al turismo a corto raggio, attività che vengono valorizzate dall’adozione di maniglie passeggero e borsa morbida da serbatoio. I tamponi telaio, infine, uniscono lo stile alla protezione nel malaugurato caso di una scivolata. L’intera gamma di accessori è disponibile sul sito Ducati.com, dove tramite la sezione “Configuratore” è possibile scegliere i propri accessori preferiti per rendere unico il proprio Hypermotard e condividerli con il dealer più vicino.