Ducati Multistrada V4 RS, quando la Superbike incontra il touring

Ducati Multistrada V4 RS, disponibile da gennaio 2024, offre prestazioni e sensazioni di guida uniche, mantenendo l’equilibrio che da sempre contraddistingue la famiglia

Nel quarto episodio della Ducati World Première web series 2024, Ducati ha presentato la nuova V4 RS, la Multistrada più sportiva, raffinata ed esclusiva mai realizzata dalla Casa di Borgo Panigale. Prodotta in serie numerata, la Multistrada V4 RS è l’ultima nata della famiglia che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario ed è equipaggiata col motore Desmosedici Stradale, derivato da quello della Panigale V4.

Ducati Multistrada V4 RS: le caratteristiche

Grazie al V4 dotato di distribuzione desmodromica, la Ducati Multistrada V4 RS offre prestazioni e sensazioni di guida uniche, mantenendo l’equilibrio che da sempre contraddistingue la famiglia. L’esperienza è resa indimenticabile dal sound inconfondibile del Desmosedici Stradale con frizione a secco e silenziatore Akrapovic, e dall’erogazione grintosa ed emozionante. Sensazioni garantite anche dalla ciclistica della Multistrada più sportiva della famiglia, grazie a sospensioni Ohlins, forcellone monobraccio in alluminio e cerchi forgiati. I motociclisti più esigenti apprezzeranno i dettagli tecnici e stilistici che la rendono una moto unica nella personalità e nella sostanza.

Il logo RS, che diventa un vero e proprio elemento caratterizzante del modello, è stato disegnato dal Centro Stile ed è riportato nella livrea, sulla chiave e nella grafica del cruscotto. Il codino snello e filante, disegnato esclusivamente per questa moto, contribuisce a renderla ancora più sportiva. La Multistrada V4 RS è un modello in cui ogni componente, ogni particolare – dal pacchetto elettronico dotato di tecnologia radar al leggerissimo telaietto posteriore in titanio – è stato scelto con un solo obiettivo: creare la moto da turismo più sportiva di sempre. La Multistrada più emozionante mai creata da Ducati.

Il nome RS ha esattamente questo significato, richiamando un’altra moto della storia Ducati – il Monster S4 RS – nata secondo gli stessi principi ispiratori. Le diverse componenti in fibra di carbonio come il parafango anteriore, i paramani (disegnati specificamente per questo modello), i paracalore e il “becco” anteriore, creano un gioco di contrasti con la livrea Iceberg White, arricchita da diversi richiami alla colorazione delle Desmosedici MotoGP. Il codino in tecnopolimero, snello e leggero, integra le maniglie del passeggero e definisce una vista laterale sportiva, sofisticata e inconfondibile. Il telaietto reggisella in titanio è un componente di grande raffinatezza tecnica che ne accentua la sportività e consente di risparmiare 2,5 kg rispetto a quello standard. La Ducati Multistrada V4 RS viene prodotta in serie numerata. Il numero è riportato su una placchetta in alluminio anodizzato in nero, impreziosita dalla bandiera italiana, applicata sulla piastra di sterzo. La Multistrada V4 RS è l’unica della famiglia ad adottare il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cm3.

Per unire la fluidità e la regolarità tipiche di Multistrada alla personalità e la sportività caratteristiche della Panigale e dello Streetfighter, Ducati è intervenuta sul V4 ottenendo una curva d’erogazione fluida e regolare ai bassi regimi e allo stesso tempo, grazie alla distribuzione desmodromica, emozionante in prossimità del limitatore. Una personalità che si esprime anche grazie alla tonalità di scarico, cupa ai bassi ed esaltante come sulle Superbike nelle accelerazioni agli alti regimi. Come sulla Panigale V4 SP2 e Streetfighter V4 SP2, infine, anche su Multistrada V4 RS è presente la frizione a secco STM-EVO SBK realizzata in alluminio dal pieno, con una specifica configurazione di molle e rampe antisaltellamento. Questa componente, che fluidifica la guida nelle fasi di staccata e inserimento, contribuisce anche ad arricchire la sonorità di scarico con il suo tipico timbro metallico a frizione disinnestata. Fra i benefici della frizione a secco va segnalata la possibilità di aumentare le prestazioni utilizzando l’olio Ducati Corse Performance Powered by Shell Advance, frutto della collaborazione fra Ducati Corse e Shell in Superbike e MotoGP.

La Multistrada V4 RS è dotata dell’avanzato e sofisticato pacchetto elettronico della Multistrada V4 S, che comprende, tra gli altri, la tecnologia radar di serie sia all’anteriore che al posteriore, che abilita la funzionalità del Cruise Control Adattivo (ACC, Adaptive Cruise Control) e del Blind Spot Detection (BSD). La dotazione elettronica della Multistrada V4 RS, grazie alle informazioni ricavate dalla piattaforma inerziale Bosch, è composta da 4 Power Mode (Full, High, Medium, Low), dal Ducati Traction Control (DTC), dal Ducati Wheelie Control (DWC), dalla gestione freno motore Engine Brake Control (EBC) e dal Ducati Quick Shift (DQS) Up&Down. Tutti questi sistemi sono stati calibrati per le caratteristiche e la destinazione d’uso del modello e integrati in quattro Riding Mode, ovvero Race, Sport, Touring, Urban. Sulla V4 RS viene introdotto per la prima volta nella famiglia Multistrada il Power Mode Full (associato di default al Riding Mode Race, contraddistinto da una bandierina a scacchi sopra il nome) che eroga la massima potenza in tutte le marce, con una risposta pronta dell’acceleratore.

Il cruscotto TFT con schermo da 6,5“, contraddistinto sulla Multistrada V4 RS da una grafica dedicata, permette di visualizzare il navigatore cartografico grazie al Ducati Connect, che consente di fare il mirroring del proprio dispositivo cellulare. Proprio a supporto di questa funzionalità, il vano smartphone gode di ventilazione forzata, per raffreddare il telefono durante l’uso intensivo delle funzioni di navigazione e durante la ricarica. La ciclistica della Multistrada V4 RS si sviluppa attorno alla ruota anteriore da 17”, che assicura grande precisione e reattività nella guida sportiva. Questa scelta ha portato alla scelta di un telaio monoscocca in alluminio differente da Multistrada V4 S e Rally per ottenere un’inclinazione del cannotto di sterzo differente (25,75° rispetto a 24,5°) definendo quote ciclistiche di avancorsa e interasse in funzione della maggior sportività della moto, in analogia a quanto già fatto sulla V4 Pikes Peak.

Ducati Multistrada V4 RS: colorazioni e disponibilità

La moto sarà disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire dal mese di gennaio 2024 in un unico allestimento, che prevede radar anteriore e posteriore di serie nella livrea Iceberg White. Come su tutti i modelli della famiglia Multistrada, anche sulla Multistrada V4 RS Ducati offre inoltre l’esclusiva garanzia “4Ever Multistrada”, valida per 4 anni a chilometraggio illimitato, garantita dall’intera rete di concessionari della Casa Bolognese sul territorio europeo.