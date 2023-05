Ducati: nuova livrea Stripe Livery per la SuperSport 950 S

La gamma colori della sportiva stradale di Ducati si arricchisce con la livrea Stripe Livery, con uno schema colori che alterna bianco, grigio e rosso, disponibile nei concessionari a partire da giugno

Ducati SuperSport 950 S è la sportiva stradale pensata per tutti gli appassionati in cerca di una compagna di avventure con cui condividere giornate indimenticabili, su strada come in circuito. Una moto dall’anima sportiva, pronta a regalare emozioni a ogni curva, che interpreta in chiave moderna i concetti dello sport-touring mantenendo una forte identità Ducati. Per il 2024 Ducati aggiorna la gamma colori della SuperSport 950 S con la nuova livrea Stripe Livery, che affianca la classica colorazione Ducati Red.

Ducati SuperSport 950 S: le caratteristiche

La nuova livrea Stripe Livery di Ducati SuperSport 950 S è caratterizzata da due inedite bande colorate in grigio scuro e Rosso Ducati, poste sul parafango anteriore e sugli sfoghi d’aria laterali creano un gioco di forme che conferisce ulteriore slancio alla carena in “Iceberg White”, per un dinamico effetto finale. Rivista nello stile anche l’indicazione grafica del modello, in linea con il nuovo schema colori. Il design, curato nei dettagli, presenta numerosi richiami alla Panigale V4, dalla firma luminosa del proiettore full-LED, dotato di DRL, agli sfoghi d’aria laterali. Un connubio unico di stile e sportività reso possibile grazie alla sapienza del Centro Stile Ducati, per un’esperienza di guida che combina insieme adrenalina, estetica e sicurezza.

Il carattere da vera sportiva della SuperSport 950 S si ritrova anche nella dotazione, con un forcellone monobraccio in alluminio dal peso ridotto e un telaio a traliccio fissato al motore dall’elevata rigidità torsionale. Cuore della SuperSport è il motore bicilindrico Ducati Testastretta 11°: apprezzato per le sue doti di erogazione, è omologato Euro 5 e vanta valori massimi di potenza e coppia rispettivamente di 110 CV a 9.000 giri/minuto e di 93 Nm a 6.5000 giri/minuto. La SuperSport 950 S è disponibile anche nella versione depotenziata di 35 Kw, con una riduzione di 1.000 euro sul prezzo di listino (solo per l’Italia), rappresentando così una soluzione ideale per i possessori di patente A2.

Dotazioni esclusive di serie per la SuperSport 950 S sono la forcella e l’ammortizzatore Öhlins, entrambi completamente regolabili, e il coprisella passeggero così come i cerchi in versione Glossy Black che sono arricchiti dall’esclusivo “tag” nel colore Ducati Red. La famiglia delle sportive stradali di Ducati comprende anche la versione standard SuperSport 950, disponibile nella livrea Ducati Red. Per offrire un buon livello di comfort sia per chi usa la moto tutti i giorni sia per chi la sceglie per viaggiare, la SuperSport 950 S monta di serie un plexiglas regolabile in altezza Il pacchetto elettronico unisce il meglio della tecnologia Ducati ed è costituito da ABS cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Quick Shift up/down e dai tre Riding Mode (Sport, Touring e Urban), oltre al display full-TFT da 4,3″. La SuperSport 950 S può essere personalizzata secondo i propri gusti e necessità grazie ai pacchetti accessori Sport e Touring, realizzati da Ducati Performance e montabili anche insieme. Il pacchetto Sport esalta l’indole sportiva della moto grazie alle protezioni per serbatoio e parafango in fibra di carbonio, le leve freno e frizione regolabili e snodate per ridurre la possibilità di rottura, gli indicatori di direzione a led e il portatarga in alluminio; il comfort della SuperSport nei lunghi tragitti è invece massimizzato dal parabrezza fumé, dalle manopole riscaldate e dalle capienti borse laterali del pacchetto Touring.

Ducati SuperSport 950 S: quanto costa

La SuperSport 950 S è disponibile a partire da 17.490 euro. La livrea Stripe Livery sarà disponibile nei concessionari Ducati a partire dal mese di giugno 2023.