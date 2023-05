EM1 e: il primo scooter elettrico di Honda per l’Europa

L'EM1 e: è dotato del sistema a batteria asportabile Honda Mobile Power Pack e: che consente di spostarsi nel traffico urbano in modo divertente e con la massima praticità, senza emissioni. La trazione è affidata a un motore elettrico nel mozzo ruota; l'autonomia è di 41,3 km e la velocità massima è quella di legge per i 50cc, 45 km/h

Importante novità per Honda: la Casa dell’Ala, infatti, ha annunciato l’uscita di EM1 e, il primo scooter elettrico per il mercato europeo in linea con il piano aziendale annunciato nel settembre 2022, di introdurre almeno 10 modelli elettrici a livello globale entro il 2025. La sigla “EM” sta per Electric Moped (ciclomotore elettrico) e il modello si rivolge a un pubblico giovane in cerca di un modo facile e divertente per muoversi nel contesto urbano senza emissioni.

Honda EM1 e: le caratteristiche

Compatto e con pedana piatta, presenta linee morbide e tondeggianti che lo distinguono dalla concorrenza e mostrano l’unicità della sua identità anche all’interno del resto della gamma Honda. Perfetto per la città e per rendere i tragitti casa-lavoro o casa-scuola efficienti, l’EM1 e è un mezzo silenzioso e a zero emissioni che soddisfa senza compromessi le moderne aspettative dei clienti in termini di mobilità urbana. Questo scooter è dotato del sistema a batteria asportabile Honda Mobile Power Pack e: che consente di spostarsi nel traffico urbano in modo divertente e con la massima praticità, senza emissioni.

Compatto, facile da usare e in grado di offrire una mobilità ecologica con uno stile nuovo, l’EM1 e: è uno scooter in parte convenzionale grazie al telaio tubolare monotrave in acciaio, alla forcella telescopica, al doppio ammortizzatore e al freno a disco anteriore/tamburo posteriore, ma la novità sta nel motore elettrico nel mozzo ruota e dall’esclusivo Honda Mobile Power Pack e, che può essere rimosso facilmente per permettere la ricarica a casa con l’apposito caricabatterie. L’autonomia è di 41,3 km e la velocità massima è quella di legge per i 50cc, 45 km/h. L’EM1 e: presenta una dotazione completa, costituita da cruscotto digitale, comandi di alta qualità, ampia pedana piatta, vano portaoggetti sottosella e presa di ricarica USB. Dispone inoltre di pedane per il passeggero, portapacchi posteriore e cavalletto laterale.

Nuovo è anche il metodo di vendita. Per garantire che i clienti non debbano assumersi la responsabilità dello smaltimento o del riciclo dell’Honda Mobile Power Pack e:, assieme ad esso e al caricatore, l’EM1 e: sarà disponibile in base a uno schema di leasing, noleggio o abbonamento, a seconda del Paese. In questo modo, per tutto il ciclo di vita dell’EM1 e: i clienti non dovranno preoccuparsi né della continuità delle prestazioni dell’Honda Mobile Power Pack e: né del suo smaltimento finale. Una scelta 100% ecologica.